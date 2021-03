De Parteipresident, deen en Aarbechtskontrakt virun der Fraktioun verheemlecht, gëtt vu sengen eegene Leit beim Parquet denoncéiert. Dat gëtt dann och nach der Press gestach… dat ass schonn e staarkt Stéck, wat den Ament bei der CSV lass ass. A jiddereen ass och nach d'Affer! Sou kann et goen, wann zwou Säite net matenee kënnen.

Commentaire vum Carine Lemmer

Déi eng Säit ass "aus alle Wolleke gefall" a beschwéiert sech iwwert eng "onméiglech Situatioun", an déi aner Säit huet "sech näischt virzewerfen" an denkt net drun, fir zréckzetrieden... déi gréisste Partei am Land, mat der gréisster Fraktioun an der Chamber, demontéiert sech de Moment selwer. An aller Ëffentlechkeet. Indirekt matenee geschwat, gëtt iwwer Radiosinterviewen.

Ass dat Politik? Gutt kann een dat net fannen, ausser et seet ee „Popcorn wgl! Wat kënnt als nächst?". Ënnerhalsam kéint et sinn, wann et net sou penibel wier. En plus, déi, déi méi Liicht an déi ganz Saach kéinte bréngen, déi soen näischt. De ville Stëbs, deen opgewirbelt gouf, soll sech elo vum selwe setzen. A 5 Wochen ass Kongress. An déck zwee Joer Superwaljoer, mat Chamber- a Gemengewalen. Virun zwee Joer ass de Frank Engel als neie President vun der CSV gewielt ginn. 54% vun de Stëmme krut en. En hat eng Majoritéit hannert sech, hat d'Basis mat senger gudder Rhetorik iwwerzeegt – well schwätze kann en - mä knapps d'Hallschent war manner begeeschtert. An dozou huet mat de Wochen a Méint ëmmer méi d'Fraktioun gehéiert.

D'CSV ass zanter 2013 an der Oppositioun. Bis dohinner war een – bis op eng Ausnam – un der Muecht. Dat klengt Lëtzebuerg ganz an CSV-Hand... déi Zäite sinn eriwwer. Déi Chrëschtlech-Sozial – déi grouss Vollekspartei mat 10.000 Memberen – fannen hir Plaz an der Oppositioun net, wëssen net firwat se stinn – a wëllen, wéi et schéngt, hirem President lassginn. Och wa keen anere bis ewell Interessi ugemellt huet. Vum Poste vum Generalsekretär schwätze mer lo mol net.

De Frank Engel war déi lescht zwee Joer zwar den CSV-President, mä de Lead hat en net a senger Partei. Hien hat keng ëffentlech Plattform, ass keen Deputéierten. Huet och keen Akommes. 40.000 Euro kënnen also duerchaus eng Zort Pai sinn. Et gouf déi eng oder aner Pressekonferenz. Hien huet op Facebook seng Meenung matgedeelt, mä huet de ganzen Zäit gewierkt wéi en Eenzelgänger. Seng Alleingäng - matten am Summerlach zum Beispill méi eng héich Besteierung vum Räichtum an d'Spill ze bréngen – waren net gutt. A wann e queesch war, war en heiansdo wéineg "presidentiel" an huet sech och mol am Toun vergraff. Dat ass kee gudde Stil, fir déi gréisste Partei am Land ze féieren. Do hëllefen och eng Rhetorik a Gestik à la Jean-Claude Juncker net.

D'CSV huet awer méi Problemer wéi en onbeléifte President. Am Mëttelpunkt steet eng éischter eeler CSV-Fraktioun mat villen alen Huesen, déi deels an hirem Eck brutschelen, a mat enger Fraktiounscheffin Martine Hansen, déi zwar ganz fläisseg schafft, mä där et u Profil feelt. De Claude Wiseler hat e Comeback als Leadfigur an der Coronapolitik. Si sinn éischter d'Käpp vun der CSV wéi de Parteipresident. Bei den Europawalen ass verpasst ginn, datt an der Chamber Plaz gemaach gouf fir méi jonk Gesiichter. Et huet een – wéinst méi onbekannte Leit op der Lëscht - iwwer 16% respektiv ee Sëtz verluer. Dat geet op dem Frank Engel seng Kap.

D'Fraktioun huet es also elo genuch. Obwuel och Deputéiert an deem „Frëndeskrees" sinn, hätte si näischt gewosst vum 40-Stonnen-Aarbechtskontrakt limitéiert op 7 Méint. "Et kann een net ëmmer alles probéieren, ënnert den Tapis ze kieren", sot d'Martine Hansen am RTL-Interview. Aha..."net ëmmer"?! net alles?! Nees Rou soll an d'Partei kommen. Andeems op eng komesch ASBL opmierksam gemaach gëtt? Andeems Dokumentefälschung a Schäinbeschäftegung an d'Ronn geworf ginn?

Et däerf ee gespaant sinn op dat, wat nach kënnt.