D'CSV ass de Frank Engel also lass, d'Problemer vun der Oppositiounspartei sinn domadder awer nach laang net geléist, dat mengt d'Claude Zeimetz an engem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Claude Zeimetz

D'Fraktioun dierft sech e Freideg d'Hänn geriwwen hunn. Mat hirem Manöver, den Aarbechtskontrakt vum Frank Engel an aller Ëffentlechkeet beim Parquet ze denoncéieren, huet se an emol net enger Woch dat fäerdegbruecht, wat hir déi lescht Joren net gelongen ass: Dem onbeléifte President ass spéitstens no der Perquisitioun vun e Freideg de Moien am Siège vum Frëndeskreess näischt anescht iwwreg bliwwen, wéi d'Bengele bei d'Tromm ze geheien.

D'Fro déi sech stellt, firwat huet et missen esouwäit kommen?

War d'Angscht an der Fraktioun sou grouss, datt sech de gewëtzte Rhetoriker awer nach emol knapp géint en aneren an enger Kampfofstëmmung um Kongress am Abrëll duerchsetze géif, fir dann och nach esou eng demokratesch Legitimatioun fir säi Féierungsstil ze hunn? A wéi kann et sinn, datt déi gréisste Vollekspartei, mat der déckster Memberzuel an der gréisster Fraktioun hei am Land, déi éiweg Regierungspartei et manifestement net fäerdeg bréngt, fir an den eegene Reien e passende Kandidat ze fannen, deen à même wier, sech géint sou e kontestéierte President duerchzesetzen, deem zanter Joren elo vun den eegene Leit Steng an de Wee geluecht ginn?

De Frank Engel selwer schéngt sech och e Freideg de Moien nach supportéiert genuch gefillt ze hunn, fir net direkt d'Dier ze klaken. Einfach emol alles aussëtzen an der Hoffnung, datt sech de Stuerm geluecht huet an hie genuch aflossräich Memberen op seng Säit gezu kritt. Ma deen Zuch ass elo fort.

An elo?

En Übervater, en natierleche Leader hunn déi Chrëschtlechsozial zanter dem Jean-Claude Juncker net méi. A wéi wëll schonn elo wou d'Kar sou déif an den Dreck gefuer gouf, dee sinn, dee se soll erauszéien. Déi zwee Interimspresidentinnen dierfte kaum vill Chance kréien, an de 5 Woche bis de Kongress grouss Zeechen ze setzen. An datt de Claude Wiseler, dee sech an der Covidkris zwar zum inoffizielle Fraktiounsleader gemausert huet, als Verléierer vun de leschte Walen d'Rudder iwwerhëlt, kann ee sech dach och nëmme schwéier virstellen.

Wat wier dat fir e Renouveau? D'Buergermeeschtesch aus der Fiels Nathalie Silva, déi an de leschten Deeg genannt gouf, huet RTL géintiwwer iwwregens e Freideg eng Kandidatur kategoresch ausgeschloss. Et bleift also e knappe Mount virum CSV-Kongress e Geheimnis oder besser gesot e Fragezeechen, wien deen neie Parteileader gëtt, deen d'CSV soll zréck un d'Muecht féieren. Dat seet vill aus iwwert den Zoustand vun der Partei.