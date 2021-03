Dat seet d'Dany Rasqué a sengem Commentaire nodeems an de leschten Deeg nach Clustere bekannt goufen.

Commentaire vum Dany Rasqué

Boufer, Rodange, Nidderkuer, St. Elisabeth am Park, Gréiwemaacher, Houwald, op der Rhum, Bartreng. Alles dat sinn déi Haiser, wou et Clustere gouf, respektiv gëtt, an déi mer elo spontan afalen. Gutt méiglech, datt d'Lëscht nach méi laang ass. Et erféiert mech all Kéier, wann ech erëm iergendwou vun engem neie Cluster gewuer ginn, well ee genee weess, datt d'Warscheinlechkeet ganz grouss ass, datt net all Infizéierten de Virus iwwerlieft.

All Kéier stellen ech mer déi selwecht Fro a mat all Cluster, dee bäi kënnt, ginn ech méi rosen. „Wéi kann dat dote sinn?“ Grad op deene Plazen, wou mer wëssen, datt Leit liewen, fir déi de Virus liewensgeféierlech ass, ginn et vill Infektiounen.

„Wann de Virus bis am Haus ass, ass et schwéier fir e meeschter ze ginn“, dat hunn ech an deene leschten Deeg méi dacks héieren, wann ech mat Leit iwwert d'Situatioun an Alters- a Fleegeheemer geschwat hunn an dat kann ech och novollzéien. Covid-19 geet séier virun. Wat ech awer net ka verstoen, ass dass de Virus ëmmer erëm an déi Haiser erakënnt an deene Mënsche wunnen op déi mer besonnesch gutt mussen oppassen.

An zwar mir alleguer, jiddereen, dee mat de Residentë vun den Heemer a Kontakt kënnt. Et geet mer net drëm, fir iergendengem d'Schold ze ginn, mä et gi Froen, déi mer net aus dem Kapp ginn.

Schütze mer déi Vulnerabelst wierklech genuch? Esou wéi et misst sinn? Firwat hunn d'Alters- a Fleegeheemer esou wéineg vun de Schnelltester profitéiert, déi d'Regierung schonn d'lescht Joer kaaft an zur Verfügung gestallt huet.

„Ze vill Opwand“ héiert een dann, mä wéi kann et ze vill Opwand sinn, wann et drëms geet, de Virus vun deene Vulnerabelsten ewechzehalen?

Ech war selwer dacks genuch an de leschte Méint an Altersheemer. Déi wëssenschaftlech Debatt iwwert de Large-Scale-Testing elo emol ausgeklammert, mä ech war frou, iwwert all Invitatioun, déi ech kritt hunn, well ech wosst, datt ech den Dag nom Test och erëm mat guddem Gewëssen dohinner kéint op Besuch goen.

Allerdéngs krut ech am Altersheem selwer keng eenzeg Kéier virgeschloen, e Schnelltest ze maachen. Hänn desinfizéieren, eng Mask undinn an Ofstand halen, dat ass alles wat gefrot gouf, d'Basics eben. Firwat kritt ee bei Visitten, déi ee jo am Viraus muss ufroen an där et keng honnerten am Dag gëtt, net iwwerall automatesch d'Féiwer gemooss?

Wéi gouf mam Personal verfuer? Gouf do méi kontrolléiert? Goufen do Schnelltester gemaach? Gouf do d'Féiwer gemooss? Wat ass mat anere Leit, déi an déi Strukturen eragaange sinn an enke Kontakt mat de Residenten haten? Ech denken un Dokteren, Kinéen oder och nach de Coifferen.

Schnelltester a Féiwer moossen, jo et ass gewosst, alles dat gëtt keng 100-prozenteg Sécherheet, mä et sinn alles zousätzlech Moossnamen, mat deenen een de Risiko, Leit a Liewensgefor ze bréngen, reduzéiere kann.

Iwwer 700 Leit sinn ewell zu Lëtzebuerg mat Corona gestuerwen, ongeféier d'Hallschent dovunner an Altersheemer, anerer a Spideeler. Do héiert een ëmmer erëm vu Leit, déi ouni Covid-19 hospitaliséiert goufen an duerno awer domadder oder dodru gestuerwe sinn.

Wéi ass dat méiglech? Wou goufe si ugestach an nach eng Kéier: Hu mer wierklech genuch gemaach, fir déi Vulnerabelst an der Gesellschaft ze schützen?