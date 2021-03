„D'Asti attackéiert elo oppen d'Meenungsfräiheet a mëssbraucht d'Justiz, fir e Géigner monddout ze maachen“. D'Aart a Weis wéi d'ADR op d'Plainte géint Onbekannt vun der Presidentin vun der Auslännerassociatioun Laura Zuccoli reagéiert, seet vill iwwert déi Partei aus. E Commentaire vum Claude Zeimetz.

D'alternativ demokratesch Reformpartei huet an de leschte Wochen méi wéi eemol wéinst Haasskommentaren an de sozialen Netzwierker op sech opmierksam gemaach. Dobäi schéngt System hannendrun ze sinn. Fir d'alleréischt gëtt e polemeschen Text gepost, dacks a grousse Buschtawe verfaasst, deen net onbedéngt all Fakten erëm gëtt, gär och mol illustréiert mat enger Foto vum Géigner, deen es hei soll ofkréien. Am Februar war et d'Justizministesch Sam Tanson an der ominéiser "Pappen-Diskussioun", an där Leit op Facebook hyperventiléiert hunn, ouni sech je mam Hannergrond vum Gesetzprojet befaasst ze hunn. An dat rezentste Beispill concernéiert d'Asti-Presidentin, déi spéitstens zanter dem Verfassungsreferendum 2015 villen ADR-Wieler a Sympathisanten en Dar am An ass an dacks a gär mat drastesche Wieder kritiséiert gëtt. Effektiv huet de Fred Keup wuel notamment sengem Face-a-Face mam Laura Zucccoli bei eis op der Antenn seng politesch Karriär ze verdanken a probéiert bis haut, dem rietse xenophobe Spektrum mat Asti-Bashing ze gefalen.

Hei gëtt ganz bewosst e Feindbild opgebaut an de Leit d'Gefill ginn, datt si géifen eppes ewech geholl kréien, ongerecht behandelt ginn an der Hoffnung, zu Sengem ze kommen. En Debat um Fong gëtt onméiglech gemaach. Géigner sollen duerch verbalen digitalen Haass futti gemaach ginn, Ressentimenter gekëddelt ginn. Fir d'éischt ginn d'Schleisen op an d'An bewosst zougemaach a wann den Haass bis geséit ass, gi sech d'Hänn an Onschold gewäsch.

Ma och als ADR-Mandataire kann ee sech net sou einfach aus der Verantwortung stielen, fir dat, wat ënner eege Bäiträg um Facebook gepost gëtt. Och wann d'Kontroll net evident ass. D'ADR probéiert ëmmer nees, wéi laang se am Feier stëppele kann, fir sech duerno als Onscholdslämmchen ze presentéieren. Et confirméiert sech domadder ëmmer méi a wéi eng geféierlech Richtung sech d'Oppositiounspartei beweegt.

An da gëtt hei nach enger Associatioun d'Recht ofgeschwat, Plainte ze maachen, mam Argument, et géif ee keng Kritik verdroen an et wéilt een nëmme beleidegen. Woubäi d'Beleidegungen eigentlech vu ganzer anerer Säit kommen.

Verschidde besonnesch kritesch Posten um Facebook-Kont vum Süddeputéierte Fred Keup, wéi deen, deen et „schued fënnt, datt Hexeverbrennungen net méi "In" sinn“, sinn zanter der Annonce vun der Plainte verschwonnen. Weider ze liesen ass vu „Gëftschleider“, "Hex", „hannerlëschtegt Wiesen“ an datt een „déi Damm sollt ofschafen“. Um Geriicht ze tranchéieren, a wéi wäit de verbalen Haass strofrechtlech relevant ass. Fir de Rescht bleift déi moralesch a politesch Verantwortung vun engem gewielte Volleksvertrieder fir Hatespeech am Kär z'erstécken a sech fir eng sachlech Fakte-baséiert Diskussiounskultur anzesetzen. Déi selwecht Verantwortung dréit d'Press iwwregens och.

U Schäinhellegkeet net z'iwwerbidden ass d'ADR wa se der Asti virwerft, d'Meenungsfräiheet z'attackéieren. Well et war keen Anere wéi ënnert anerem de Fred Keup, deen de Kënschtler Turnup Tun wéinst deem sengem Lidd „FCK Lëtzebuerg“ wéinst Beleidegung op d'Geriicht geholl huet an op Schuedenersatz verkloe wollt. Da muss een och erdroe kënnen, datt eng Fra sech wiert, där eng Hexeverbrennung gewënscht gëtt.