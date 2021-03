Dauer-Zoff, Mësstrauen, en déiwe Gruef tëscht Partei a Fraktioun, vill ugesammelt knaschteg Wäsch, riseg Egoen - d'CSV ass aktuell net ze beneiden. 3 Woche virum Kongress gesäit et méi no "Burn-Out" aus wéi no "Renouveau" - dat mengt de Roy Grotz a sengem Commentaire.

Commentaire vum Roy Grotz

De Schwier huet misste platzen - wéini a wéi war net ganz kloer - mee lo ass et geschitt.

De Schwier ass op, den Eeter kann erauslafen, mee d'Moschwiere bei villen CSV-Mandatairë wäerte bleiwen. D'Ära Engel goung mat engem Theatercoup op en Enn mam Titel: Parteipresident gëtt op Basis vum Artikel 23 beim Parquet denoncéiert, well bal keen ASBL-Member anscheinend am Bild iwwert e CDD war, deen de Frank Engel zum Chargé de Mission gemaach hat.

E Mëttwoch gëtt den Här Engel an dëser Affär gehéiert - an do versprécht hien, den Enquêteuren och oppenzeleeën, wat dann alles hannert der ASBL stécht - also méi wéi e puer verstëbst Dossieren, déi bei der CSV an der Waassergaass bei der Perquisitioun matgeholl goufen.

Och eng Dosen aner ASBL-Frëndes-Leit soen aus an duerno wësse mer, wat un de Reprochen drun ass an ob de Parquet dann effektiv och eng Enquête opmécht.

Den Image-Schued ass lo perfekt a vill CSV-Membere reprochéieren der Fraktioun, fir d'Knaschterten ze sinn an d'knaschteg Parteiwäsch am Public ze wäschen, wéi hannert zouenen Dieren, wéi soss och, wann et am Gespär gekraacht huet - mee da gouf sech trotz diametralen Usiichte beienee gesat a gestridden. Haut steet den Ego vu ville Mandatairen iwwer Allem, dobäi strale Partei a Fraktioun ëmmer manner Kompetenz a Fachwëssen aus, mee ginn no Baussen als Koup zerstridden iwwerschate Käpp wouergeholl.

D'Partei ass reegelrecht implodéiert. Dat eenzegt, wat vläicht nach kann d'Basis sinn, fir op dëse Schierbelen nees eppes opzebauen, wat sech eventuell als Visioun fir e vaccinéiert Lëtzebuerg no der Pandemie kéint verkafen.

Mat kloren Iddien an Alternativen zur Regierungspolitik, eng fundéiert Steier-Reform am Bagage an da lass - net méi dem Land de séchere Wee versprach, mee vill méi politesch Perspektiven, déi de Misär ëm de Logement an de Gruef an der Gesellschaft an de Mëttelpunkt stellen.

Aktuell sicht sech de Presidente-Konsenskandidat Claude Wiseler eng Ekipp zesummen, déi mat him als Team untrëtt. D'Experienz vum eenzege maximo lider geet een nom Ënnergang vum Frank Engel net méi an. En Team also - vill Gesiichter - vill Schëlleren, fir d'Responsabilitéiten ze verdeelen - kléngt gutt, mee wéi dat an der Realitéit an enger skleroséierter Parteiestruktur wéi bannent der CSV wäert geléngen, woen ech emol a Fro ze stellen.

Paul Galles grad wéi d'Vize-Presidentinne Margue a Weydert schénge predestinéiert, fir an dësem Team dobäi ze sinn - de butzege B-Mol ass deen, datt si mat bei de Signatairë vun der Engel-Denonciatioun sinn. Dat kënnt net gutt u bei der Basis, déi vu Verréider schwätzt.

De Claude Wiseler als rouege Pol muss kucken, nees Serenitéit an Zesummenhalt an d'CSV ze kréien. Hie sollt sech d'Ouschtervakanz huelen, fir e Programm opzestellen, deen net vag an diffus ass, mee dee seet, wat Lëtzebuerg un der CSV als politesch Plus-value huet a weist, wat nees Optimissem nom Covid ass.

De Prinzip vum "good cop, bad cop", deen de Frank Engel à la perfection inkarnéiert huet, huet ausgedéngt. Um Claude Wiseler d'Herkules-Aufgab ze stemmen, fir bis 2023 en anert Team stoen ze hunn - dat vun de Spëtzekandidaten - Leit, déi keng Politik an engem Loft-eidele Raum maachen, mee och kënnen Zréckstoen, respektiv och mol Humilitéit un den Dag leeën. Seele Valeuren hautdesdaags, mee vläicht grad nach an enger Partei wéi der CSV ze fannen - sollt se dann enfin d'Vergaangenheetsbewältegung emol ofgeschloss kréien an nees zu enger Unitéit ginn, déi och nees wielbar ass....an da vläicht och am Stand, fir nees an eng Koalitioun matgeholl ze ginn.