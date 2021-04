Déi lescht puer Deeg hunn nawell richteg Loscht op en Nomëtteg op der Terrass gemaach. Mir mussen awer oppassen, datt dat kee kuerze Spaass gëtt an d'Leit aus dem Horeca-Secteur d'Dëscher an d'Still net just fir e puer Deeg aus dem Keller schleefen, mengt d'Dany Rasqué an engem Commentaire.

De Commentaire vum Dany Rasqué

Legal, illegal, ganz egal! Dat schéngt fir verschidde Leit trotz enge ronn 750 Mënschen, déi un de Suitte vu Corona gestuerwe sinn, nach ëmmer de Liewensmotto ze sinn. "Wat intresséiere mech déi Aner, wann ech mäi Spaass kann hunn?"

Natierlech ass et net d'Majoritéit, déi esou denkt, mä wann ee kuckt, wat um Site vun den Dräi Eechele lass war, da weess een, datt Solidaritéit a Responsabilitéit fir Verschiddener Friemwierder sinn.

Dann och nach provokativ Videoen, vun deene Feieren op de soziale Reseaue verëffentlechen, mä mol net am Stand sinn, fir den eegenen Dréck mat ewechzehuelen. Bravo, dat ass ganz dichteg!

Jiddereen huet Loscht, fir mol erëm eng Kéier richteg op den Tour ze goen, mä zu Dosende Leit beienee sinn, dat ass eben den Ament nach kontraproduktiv. Dat féiert dozou, datt d'Zuelen weider an d'Luucht ginn an da war et dat mat de Fräiheeten, déi mer elo ganz lues a lues sollen zeréckkréien. Déi erdrénken da mol fir d'éischt an der drëtter Well.

Och am Hibléck op Ouschterdag muss een drun erënneren, wéi wichteg d'Verhale vu Jidderengem ass.

Ech weess dat gouf scho virun engem Joer gesot, et ass dee Saz, deen een ewell Chrëschtdag net méi konnt héieren, Silvester net an elo och net méi. Mä wa mer dëse Weekend net oppassen, da riskéieren Caféen a Restauranten hir Terrassen erëm mussen zouzemaachen, nach ier all Mënsch d'Geleeënheet hat, e puer Stonnen do ze verbréngen.

Onnéideg ze widderhuelen, datt d'Famill déi Plaz ass, wou sech déi meeschte Leit ustiechen an datt et grad mat der méi ustiechender brittescher Variant besonnesch séier geet.

Am Verglach mat de leschte Feierdeeg gëtt et allerdéngs zwee Fortschrëtter. En Deel vun der Bevëlkerung ass scho geimpft a mir hu Schnelltester, déi eis kéinten hëllefen. An den Apdikte kritt ee se scho méi laang an de Premier huet déi lescht Woch ugekënnegt, datt d'Supermarchéen eng Lëscht kruten mat Tester, déi och si bestellen a verkafe kënnen.

Wéini datt se am Rayon sinn, läit net méi an den Hänn vun der Regierung, vun hir hätt ech mer awer méi Detailer iwwert déi Tester gewënscht. Zum Beispill wéi zouverlässeg se am Verglach zu deenen Tester sinn, déi een an der Apdikt kritt a wéi et mam Präis ass.

Déi Tester, déi ech bis elo do fonnt hunn, hunn all ëm déi 10 Euro kascht, op verschiddene Plazen kritt ee se och just an enger Këscht vun 20 Stéck an déi Präisser suergen dofir, datt d'Schnelltester net fir jiddereen zougänglech sinn.

Och wann déi, déi een iergendwann am Supermarché fënnt, méi bëlleg sinn, hat ech mer gehofft, datt Leit, déi finanziell net esou gutt do stinn, där Tester gratis kréien. Datt de Steierzueler se net fir Jänni a Männi ka bezuelen, domadder sinn ech honnertprozenteg averstanen, mä déi Leit, déi soss schonn net iwwert d'Ronne kommen, déi hunn net och nach Suen, fir zwee, dräimol d'Woch e Schnelltest ze maachen.

Ech si mer awer sécher, datt eng Regierung, déi sech net just dat Liberaalt an dat Ekologescht, mä eben och dat Soziaalt op de Fändel geschriwwen huet, scho Längst dodru geduecht huet. Allerdéngs hätt et net geschuet, wa sech scho Jidderee virun Ouschterdag eng Kéier selwer hätt kënnen testen.