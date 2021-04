Vun e Mëttwoch un dierfen Caféen an d'Restauranten hir Terrassen nees opmaachen.

Wann d'Wieder elo net esou schlecht wär, géif déi Ouverture mat de strenge Reegelen esouguer Sënn maachen, seet de Pierre Jans.

Commentaire vum Pierre Jans

Dobaussen ass de Risiko sech mam Coronavirus unzestiechen däitlech méi niddereg ewéi dobannen.

Am Juni d'lescht Joer gouf et Deeg, wou d'Santé nëmmen eng Dosen Neiinfektioune gemellt huet. Wa gutt Wieder war, souzen d'Terrasse voll. Nom Lockdown uganks nach mat relativ strenge Reegelen, maximal véier Persoune pro Dësch. Duerno huet déi schéi Summerliichtegkeet sech duerchgesat. Déi awer dem Virus an d'Kaarte gespillt hat. D'Zuele waren am Juli nees geklommen.

Mat strenge Reegelen hat et dobausse geklappt. An déi sinn elo jo ginn. Se sinn esouguer nach méi strikt ewéi virun net grad engem Joer. Zwou Persoune pro Dësch, wa se net aus dem nämmlechte Stot sinn. Eng Distanz vun annerhallwem Meter oder eng Scheif aus Plexiglas trennt si vun den Noperen. D'Mask soll esou vill wéi méiglech ugedoe ginn. Wa sech un déi Reegele gehale gëtt, si Clusteren op den Terrasse wéineg probabel. Mat der Reegel vun zwou Persounen op engem Dësch, mécht et och Sënn, dass d'Cliente sech net an eng Lëscht mussen androen. Et wäert ee scho wëssen, mat wiem een do souz, ausser vläicht et huet een 12 Stonne laang eng gehalen. Vu moies 6 bis owes 6.

Déi erlaabten Ouvertureszäite si schwéier nozevollzéien. Ech ka mir virstellen, dass et sech fir vill Patrone guer net lount, opzemaachen. Vu 6 Moies bis dann, wann déi éischt en Aperitif drénken, wäerten och wéineg Clientë Plaz huelen. Da Mëttesdësch a Kaffi an dann.. ''En Afterwork ass net méiglech'', huet de Premier Xavier Bettel betount. Eng Ausso, déi sech bäisst mat senger Ausso, den Horesca-Secteur kéint effektiv en Deel vun der Léisung sinn. An och mat där d'lescht Woch an der Chamber, dass et besser wär, wa maximal zwee Stéit sech op enger Terrassen treffen, ewéi direkt e puer dobaussen, wéi elo wou d'Wieder gutt war. Dovu kann elo net méi rieds sinn. Iergendwann gëtt et awer nees waarm a wat maachen d'Leit dann? Richteg!

Da wär et dach méi clever, d'Cafetieren an d'Restaurateuren effektiv Deel vun der Léisung sinn ze loossen an och den Patt no der Aarbecht ze reegelen. E Patt, deen d'Patrone besonnesch gär zerwéieren. En plus kann ech mer virstellen, dass Clienten, déi um 6 vun der Terrass geschéckt ginn, sech scho beim leschte Chablis Gedanke gemaach hunn iwwer d'Owesiessen, an ob déi Persoun géintiwwer a vläicht och den Nopeschdësch – ''a dir sidd och hei, scho laang net méi gesinn'' – net nach wéilte mat an de Gaart kommen, ''de Grill war scho sou laang net méi un''?

Natierlech ka jiddereen sech um Rimm rappen. Well eleng déi frësch Loft wäert eis net retten. Wann ee sech et leeschte kann, ass et sënnvoll e Schnelltest ze benotze virun engem Rendez-vous. US-amerikanesch WëssenschaftlerInnen hunn erausfonnt: Dat reduzéiert d'Neiinfektiounen, virun allem wa jiddereen se reegelméisseg an a relativ kuerzen Ofstänn benotzt. D'Regierung misst méi dorop setzen, a virun allem Leit mat engem méi dënne Portmonni Schnelltester offréieren.

Um Enn wäert just de Vaccin eis d'Fräiheeten all zeréckginn. Ëmmerhin huet dat däitscht Robert Koch Institut confirméiert, dass Mënschen, déi zwee mol geimpft sinn, ganz warscheinlech keng aner Leit méi ustiechen.

Bis dohi muss ee sech virsiichteg zefridde gi mat der klenger Ouverture vun den Terrassen ... an déi déck Jackett net vergiessen.