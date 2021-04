Wouhi steiert d'CSV no der kuerzer Ära Engel? Déi grouss Vollekspartei versicht d'Schierbele beieneen ze kieren. Eng nei Ekipp soll Rou an de Betrib bréngen, ma domat ass der CSV hiren Haaptproblem awer net geléist. De Pit Everling kommentéiert.

D'CSV-Gewässer ware ferm onroueg déi lescht Méint. De Kapitän Fränk Engel hat ville Memberen Hoffnung gemaach, huet och politesch Qualitéiten, ass awer keen Teamplayer an huet fir eng Instabilitéit gesuergt, wéi se Joerzéngten net do war. Fir eng Partei gëtt et näischt méi penibeles, wéi internt Gestreits.

De Kapitän gouf lo vum Boot geheit, iwwer d'Manéier léisst sech streiden. Wéi eng Roll de Fränk Engel a seng Supporter an Zukunft wäerte spillen?... Kee weess et!



Wie kann dat alles erëm riicht béien?

Jo, de Claude Wiseler kéint dat hikréien. Kritiker laachen zwar, datt grad en „has been“, e Walverléierer, lo d'Kar aus dem Dreck muss zéien. Ma keen aneren ass intern sou respektéiert, keen anere steet à tel point fir Stabilitéit, fir de séchere Wee. De Claude Wiseler huet déi néideg Experienz, déi néideg Rou a wann et muss si kann de Mann och mol mat der Fauscht op den Dësch schloen, diskret a virun allem intern. Hien ass an der ablécklecher Situatioun ganz einfach déi eenzeg Optioun.

Wichteg a richteg ass et, datt de Claude Wiseler vu jonken neie Leit encadréiert gëtt, mat virop engem Generalsekretär Christophe Hansen, deen europapolitesch Meritter Opweises huet. Bleift ofzewaarden, ob den EU-Parlamentarier, Wanseler Conseiller a jonke Papp organisatoresch gesinn alles ënner een Hutt kritt.

Déi nei Ekippe kéint d'CSV zwar aus dëser akuter hausgemaachter Kris erausféieren, déi latent a strukturell Kris bleift awer.

Mat Bléck op déi schlecht Sondagen sinn d'Erausfuerderunge enorm.

Firwat steet d'CSV eigentlech? Wéi kënnen déi Chrëschtlech Sozial wierklech zu enger Alternativ ginn? Wat geschitt mam "C"? Wéi kënnen déi Jonk ugesprach ginn?



Bis bei d'Superwaljoer 2023 ass et net méi laang, bis dohi muss e gewëssen inhaltleche Renouveau entaméiert sinn, grad ewéi dee personellen. Et bleift ze hoffen, datt eng Partie aktuell Mandatairen dat och endlech verstinn. Anerwäerts kann d'Oppositiounsbänk eng weider Kéier mat orangë Bueddicher reservéiert ginn, déi Kéier wäerten et awer wuel manner Still sinn.