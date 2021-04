Duerch d’Corona-Vaccine gëtt an der Lescht immens vill iwwert Thrombose geschwat, déi jo beim Impfstoff vun Johnson&Johnson an och bei AstraZeneca eng rar Niewewierkung kënne sinn.

D’Claudia Kollwelter huet sech a sengem Commentaire vun haut Gedanke gemaach iwwert Thrombosen, déi eis scho vill méi laang wéi nëmmen e puer Méint beschäftege missten, iwwert déi awer net all ze dacks geschwat gëtt.

De Commentaire vum Claudia Kollwelter

Vun enger Millioun Fraen déi d’Antibabypëll huelen, hu pro Joer tëscht 600 an 1.200 eng Thrombos.

Am Fall vun der Pëll tauchen d’Thrombose virun allem an de Been op, kënnen awer och an d’Long wanderen oder souguer – a rare Fäll – bis an d’Gehier.

Och wann en direkte Verglach tëscht Pëll a Vaccin net ka gemaach ginn, ass eng méiglech Niewewierkung e "Bluttgerënsel", datt an de schlëmmste Fäll zum Doud féiere kann. Bei der Impfung wësse mer dat elo, et gëtt medial thematiséiert a sech domat auserneegesat, op méiglech Indicen opmierksam gemaach, fir datt concernéiert Leit esou séier wéi méiglech medezinesch Hëllef froen. Bei der Pëll allerdéngs gesäit dat anescht aus. Se gëtt dacks am ganze jonken Alter verschriwwe – net nëmmen als Contraceptiounsmëttel – mee och mol wéinst Reegelpéng oder schlechter Haut. An och wann deen een oder aneren Dokter oder Gynekolog sech vläicht nach bei der éischter Verschreiwung d’Méi mécht, drop opmierksam ze maachen, wat méiglech Niewewierkunge sinn, sou gëtt dat awer an de raarste Fäll iwwert d’Joren ewech widderholl, obwuel dat néideg wier!

An engem konkrete Fall, vun deem ech weess, ass eng Fra, déi wéinst enger Thrombos an d’Urgence gaangen ass, mol net gefrot ginn, ob se eng Pëll géif huelen. Ob et e Lien kéint ginn oder net, ass also mol net a Fro gestallt ginn. An där Fäll ginn et der sécher méi.

D‘Thrombos ass awer nëmmen eng vu ville méiglechen Niewewierkungen. Allerdéngs gëtt och bei zum Beispill Kappwéi, Ännerunge vum Gewiicht, Depressiounen oder souguer Suicide-Gedanken - déi eng Konsequenz vun der Pëll kënne sinn - dacks keen Zesummenhang gesicht. A ville Fäll gëtt d‘Antibabypëll vun den Doktere mol net mat opgelëscht, wann ee gefrot gëtt, wat ee vu Medikamenter hëlt, also och net wierklech consideréiert als méiglechen Grond vu kierperlechen oder psychesche Problemer.

Wärend am Ausland d’Pëll dacks net verschriwwe gëtt, ier ausgeschloss ka ginn datt een Träger vun engem Gendefekt ass, deen de Risk vun Thrombosen erhéicht, ass dat eng Prozedur, déi hei am Land net Usus ass. Leider muss ee soen, well dat ville Fraen d’Konsequenze vu sou engem "Bluttgerënsel" erspuere géif. An engem rezenten Artikel am Journal goufen et Temoignagë vun 2 jonke Fraen déi duerch d’Pëll eng Thrombos haten an déi bis haut ënnert de Folgen dovu leiden an ëmsou manner verständlech maachen, wisou dës Thematik dacks ënnert den Teppech gekiert gëtt.

Un enger Pëll fir de Mann gëtt zanter Joerzéngte gefuerscht, ouni Resultat. Villverspriechend Studie goufen ëmmer erëm ofgebrach wéinst den Niewewierkungen. D’Niewewierkungen, déi d’Pëll zanter iwwer 60 Joer awer fir d’Frae kann hunn, ginn a Kaf geholl. Ma op d’mannst duerch Opklärung an all déi néideg Informatiounen – esou wéi et grad am Kontext vum Vaccin geschitt – misste Meedercher a Fraen op d’Geforen opmierksam gemaach ginn, fir datt et guer net eréischt sou wäit kënnt, respektiv Schlëmmeres verhënnert ka ginn.