En Tëscheruff vum Guy Weber

28. September 1977.

Stadion op der Grenz. 1. Spillminutt: den Robert Giuliani gëtt fräigespillt a markéiert den 1-0 fir déi Escher Jeunesse géint Celtic Glasgow.

3.580 Leit sinn aus dem Haischen (vläit net all, well et waren och schottesch Supporter op der Grenz)

Ech stoung selwer laanscht Clôture deen Owend. Hat den Dag virdru 14 Joer kritt.

Et war den 1. Tour vun der Europa-Coupe vun de Landesmeeschter. D’Schotten hunn de Match um Enn 6-1 gewonnen.

Et war eng Zäit, an där nëmmen d’Champione aus den Uefa-Memberlänner un dëser Coupe deelgeholl hunn.

Eng richteg europäesch Coupe, exklusiv fir d’Champione aus den jeeweilegen Länner!

Heiansdo ginn ech nostalgesch, wann ech un des Zäiten zeréckdenken.

Mä ech sinn net naiv.

Champions League

1992 -no 37 Joer Existenz - ass aus der Coupe vun der Landesmeeschter d’Champions League ginn.

Vun 1997 un war d’Champions League net méi eleng de Landesmeeschter reservéiert.

D‘Vizemeeschter waren och derbäi.

Vun 1999 u konnten esou guer bis zu 4 Equippen aus engem Land un der Champions League deelhuelen.

De Spillmodus ass ëmmer geännert ginn. Bis 1991 ass nëmmen am KO-System an Aller-Retour-Matcher gespillt ginn. 32 Equippen duerften deelhuelen.

Vun 1992 un si Gruppen agefouert ginn an eréischt vun der Véierelsfinall (respektiv der Aachtelsfinall) ass am KO-System gespillt ginn.

Big money

An zënterhier geet et em „big money”.

Ëm Primmen an Télésgelder. Ëm Milliarden.

Geschwë solle 36 Equippen an der reforméierter Champions League deelhuelen.

… oder 20 an enger neier Super League?

Hypokrisie

D’Opreegung ass grouss.

Mä wann ech gelift, haalt dach op mat der Hypokrisie.

Ween hat dann am eescht geduecht, dass amerikanesch, kataresch oder soss Investisseure massiv Suen an englesch, spuenesch oder italienesch Fussball-Veräiner pompelen, ouni dass si net all Joers och eng sécher Rendite erauszéien kéinten?

Manchester United géint Real Madrid an enger europäescher Coupe bréngt an der Woch warscheinlech méi Suen an ewéi ManU géint Burnley um Weekend am Championnat oder Real géint Eibar.

D‘ Investisseure vun ManU a Real oder der Juve wëllen all Joers en ëmmer méi grousst Stéck vum groussen Kuch hunn.

An d’europäesch Fussballfederatioun Uefa huet des Veräiner an hir Investisseuren bis elo nach ni ausgebremst kritt.

E Beispill:

Paris Saint Germain a Manchester City hunn an den leschten Joren d’Reegelen vum Financial Fair Play u sech net respektéiert.

Se si mat minimalen Strofen ewechkomm.

Ech si gespaant, ewéi de Match Uefa géint déi grouss Veräiner vun der Super League an hir Investisseuren déi Kéier ausgeet.

Eng nei Champions League, eng Super League oder eng Super Champions League ?

Supporter :who cares ?

Sécher ass fir mech just eppes: Als Supporter, dee gären am Fussballstadion ass (wann dat nees méiglech ass) ginn ech net gefrot.

Ech soll als Fan Markenartikelen kafen a mer d’Matcher am Livestream online op Bezuelplattformen oder op der Télé ukucken.

Et geet net méi an éischter Linn ëm Emotiounen. Et geet ëm Suen.

… Emotiounen?

7. Mee 2019.

Liverpool spillt un der Anfield Road géint Barcelona. Et ass d‘Halleffinall vun der Champions League.

Reds dréinen en 0-3 aus dem Allersmatch a wannen 4-0.

De Stadion kacht. Emotiounen gi fräigesat. Ech sëtzen op der Anfield Road.

Esou Matcher hunn och hire Charme.

Mä fir dass esou Matcher weider um Programm stinn, bräichs de aus der Siicht vum Fussballsupporter keng Super League!

(You will never walk alone)