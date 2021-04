An de leschte 36 Stonne gëtt et am europäesche Futtball keen anert Thema wéi d'Super League a méiglech Konsequenzen dovun. 12 Toppclibb hu sech zesummegedoen a sech mat hirer Decisioun an éischter Linn vun der UEFA ofgekapselt a fir ee Mëttelschwéiert Äerdbiewen am Futtball gesuergt. Ee Commentaire vum Jeff Kettenmeyer.

Commentaire vum Jeff Kettenmeyer

De Fësch sténkt ëmmer vum Kapp. An dësem Fall sinn et déi grouss Leit aus dem europäesche Futtball, wéi de Real-President Florentino Perez oder de Juventus-Boss Andrea Agnelli. Donieft nach eng Partie Investoren a Besëtzer vu Clibb, déi den Hals net voll genuch kréien. Et geet ganz einfach ëm Suen, an ëm soss guer näischt. Ok, vläicht nach e bëssen ëm Muecht a Muskele spille loossen, mä haaptsächlech Cash, vill Cash.

Den europäesche Club-Futtball, komm si mer mol éierlech, huet scho laang eng ganz aner Identitéit, wéi déi, déi mir eis nostalgesch ëmmer nees zeréckwënschen oder virmaachen.

Nieft dem Terrain ass et ee Business an dee muss rullen. De Projet vun der Super League ass een Affront géintiwwer all Veräin, deen net kann oder dierf dobäi sinn. Mä vill méi ass et nach de finalen Ugrëff op d'Sportaart Nummer 1 vun de Leit, nämlech de gudden ale Futtball.

D'UEFA huet awer genee sou vill Schold un dëser Situatioun wéi déi 12 Clibb, déi elo ee Shitstorm nom anere kréien. Den europäesche Futtballverband ass net manner geldgäil wéi déi Leit, déi elo vun hinne verurteelt ginn.

An och mat onnëtzen an onnéidege Reformen, wéi elo bei der Champions League, mécht een d'Saach bei wäitem net besser, mä éischter de Géigendeel.

D'UEFA huet d'Monster also selwer geschaaft.

Suerge mécht mir éischter de Fakt, datt een d'Gefill kritt, datt nieft de Supporter och d'Trainer an d'Spiller just nach Marionette sinn, déi wuel deelweis vill bis ze vill verdéngen, mä guer näischt ze soen hunn.

Wann den Trainer vu Liverpool Jürgen Klopp e Méindeg den Owend an engem Interview seet, datt hien näischt vun de Pläng wousst, fir bei der Super League dobäi ze sinn, ass dat ee ganz schlecht Zeechem.

De Spectateur, respektiv Fan, riskéiert, kuerz bis mëttelfristeg op der Streck ze bléiwen.

Verstitt mech net falsch, datt Suen am Futtball sinn an datt et ee Business ass, ass net nei an ech kann och domat liewen, de Problem, deen ech an éischter Linn hunn, ass, datt et u sech deelweis ee Spigelbild vun der Gesellschaft ass, hues de vill...wëlls de méi. Hues de näischt, da kuck, datt s de eens gëss.

Wat ech och vermëssen, ass een Zesummenhalt ënnert den Toppspiller, déi wuel vum Chef bezuelt ginn, déi awer nach ëmmer fir d'Show um Terrain zoustänneg sinn an dowéinst gruppéiert awer ee gewësse Poid hätten. Aner Sportaarte wéi d'NBA oder den Tennis maachen et vir.

Ganz nostalgesch lauschteren ech elo d'Champions-League-Hymn a stelle mir 50-Meter-Päss vum Toni Kross, ee Schoss vum Kevin de Bruyne mam schwaache Fouss an d'Kräiz a 40 Goler bannent enger Saison vu Messi a Ronaldo vir, well genee dat mécht de Futtball aus.

A wie weess wat d'Zäit bréngt.

Time is money, football is money.