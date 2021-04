D’Iddi, déi eng 12 Top Futtballveräiner haten, fir eng nei Super League ze schafen an där 15 Ekippe wieren, déi ni kënnen ofsteigen, ass degueulasse, mengt de François Aulner am Commentaire. Woubäi déi Iddi d’Mentalitéit vun der Gesellschaft vun haut scho gutt erëmspigelt.

De Commentaire vum François Aulner

Op jidder Fall déi vun deene Leit, déi den Hals ni voll genuch kréien. Dat war schonn ëmmer e bëssen esou, dat huet System an et gi glécklecherweis Ausnamen. Leit, déi sech zefridde gi mat deem, wat se hunn. Et gëtt och déi, déi solidaresch sinn, d'Coronakris huet et gewisen: Fräiwëlleger, déi do hëllefen, wou se kënnen, Fleegepersonal, dat d'Äerbel eropgestrëppt huet oder nach d’sougenannt essentiell Salariéen, déi weider geschafft hunn, ouni hir Fräizäitaktivitéiten ze hunn, fir ze decompresséieren an ouni onbedéngt méi ze verdéngen. Dat iwwerdeems manner essentiell Salariéen dacks doheem souzen, fir beispillsweis mat Immobilien méi ze verdéngen.

Ausser puer schéi Wierder vu Politiker – besser gesot eidel Floskelen - gëtt de Geescht vu Solidaritéit an vu fairem an éierlechen Entreprenariat net gefërdert. Wat hautzedaags méi gefërdert gëtt, dat ass Skrupellosegkeet. Do kéint ee souvill Parallellen zéien: mat den Impfdrängler, mat deenen, déi falsch Maske verkaf hunn oder nach mat de Muechtkämpf bei der CSV.

De Merite, d’Leeschtung, déi gëtt iwwerdeems ëmmer manner belount. An do si mer beim System. Goufen d’Banken zum Beispill no der grousser Finanzkris vun 2008-9 dach staark reguléiert, sou sinn aner Secteuren guer net weider zeréckgepaff ginn, wéi zum Beispill den Immobiliësecteur. Donieft hunn d’LuxLeaks gewisen, wéi no der Kris deene grousse multinationale Konzerner weider steierlech Avantage geschenkt goufen. Klenge Betriber bleift do guer keng Chance méi, fir kompetitiv ze sinn. Wéi dacks och am Futtball.

A Saache Meritokratie ass d’Welt ëmmer méi fortgaange vun der Besteierung vum immobiliséierte Kapital op d’Besteierung vum Revenu. Déi déi grouss Revenuen hunn, investéieren an de Steen, deen dann erëm ëmmer méi rar an deier fir déi kleng Spiller gëtt. Et brauch ee sech net ze wonneren, datt mat der aktueller Geldpolitik an dem Laisser-faire am Immobiliëmarché och hei am Land all Mënsch, esou vill freet ewéi en nëmme kann, mat der Illusioun eng Kéier kënne mat der handvoll Groussproprietäre matzehalen. Mir plëmmen eis géigesäiteg souvill et geet.

Jo, sou wéi et elo am Futtball hätt kënne goen, sou ass et scho laang a breeden Deeler vum Liewen. Nennt et wéi dir wëllt: Egoismus, Individualismus, Neoliberalismus, Conditionéierung vun de Leit. Wann d’Allgemengheet deem weider nokuckt an d’Aen zouhält, da brauch se sech net ze wonneren, wann déi Saachen, déi hir eppes Wäert waren oder sinn, oder déi Saachen, déi fir ze liewen essentiell sinn, ëmmer méi exklusiv gi fir déi, déi hir Positioun reflexaarteg ëmmer nëmme weider stäerken.

Wat kann ee maachen? Kuerz gefaasst: eng Politik bestëmmen, déi am Interessi vun der méi schwaacher Allgemengheet handelt an déi eng méi solidaresch Mentalitéit bei de Leit fërdert. Dofir muss engersäits der permanenter Gurmangsegkeet Limitte gesat ginn, notamment mat enger méi staarker Besteierung vum immobiliséierte Grousskapital a mat Ureizer, fir méi bescheiden ze liewen. Anerersäits mat méi strenge Sanktioune géint skrupellos Geschäfter a keng Immunitéit méi fir Privilegéierter.

Déi, déi un den Hiewele sëtzen, solle sech bewosst sinn, datt se mam Feier spillen, wa se sech géint eng aner Gouvernance wieren. Well d’Reaktioune vu Supporter, déi gesot hunn, de Futtball „deen déi Aarm geschaaft hunn, gëtt vun deene Räiche geklaut“, kann engem Suerge maachen. Mä huet net viru puer Joer schonn en US-Millionär gewarnt: „Héiert dir se mat de Mëschtgreef kommen?“.