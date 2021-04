Lëtzebuerg wëll als éischt Land an Europa de Cannabis legaliséieren an zwar bis d’Enn vun dëser Legislaturperiod 2023. Dat hat dës Regierung sech op de Fändel geschriwwen. Ma d’Coronapandemie kéint deem elo e Stréch duerch d’Rechnung maachen. Et géing nach dru geschafft ginn, mä duerch déi sanitär Kris kéim een net sou gutt virun, sot d’Gesondheetsministesch. Dobäi wär d’Legaliséierung e wichtege Schrëtt no vir, fënnt d’Annick Goerens a sengem Commentaire.

De Cannabis ass wuel déi eenzeg Planz, déi d’ëffentlech Meenung sou diametral spléckt. D’Cannabinoide sinn dobäi awer längst an der Mëtt vun eiser Gesellschaft ukomm a Gras gëtt net méi just vun Hippien, "Potheads" oder der 68er-Generatioun gefëmmt. Wärend de leschten 2 Joer huet sech nämlech e reegelrechten Trend entwéckelt: Iwwerall am Land sinn Automaten a CBD-Butteker aus dem Buedem geschoss. D’Leit fänken also un, sech fir eng Notz-Planz z'interesséieren, déi zu den eelste vun der Welt gehéiert, awer nach ëmmer stigmatiséiert ass.

De CBD oder Cannabidiol ass nämlech ee vu ville Wierkstoffer aus der Cannabis-Planz, deen eng ganz Panoplie u physiologeschen Effeten op eise Kierper huet. De Cannabidiol relaxéiert, hëlleft géint Péng a Krämp an e berouegt a léist Angscht-Symptomer. CBD mécht awer net "high" an ass dofir och legal.

Den, nenne mer et mol “schlechte Ruff”, krut de Cannabis duerch den THC, fir genee ze sinn, den Delta-9-Tetra-Hydrocannabiol, de psychoaktive Wierkstoff, den eben “high” mécht. An dat ass schued. Schued, well et eben och den THC am medezinesche Cannabis ass, dee ganz ville Patienten hëlleft. Stigmatiséiert ass de Cannabis als Astigsdrog, déi faul a lethargesch mécht. Geféierlech fir Jugendlecher, well en zu enger psychescher Ofhängegkeet kéint féieren. Jo an nee. Fir Jugendlecher ass vill Cannabis-Consommatioun, en plus mat enorm héijem THC-Gehalt, wéi en op der Strooss verkaf gëtt, schiedlech. Dat stëmmt. Mä dat ass den Alkohol och. Idem den Zocker an d’Fett an eise Liewensmëttel a guer net ze schwätze vum Mangel u Beweegung. Alles eng Fro vu Quantitéit a Qualitéit.

Et muss een differenzéieren. Gras ass net gläich Gras. An de rekreativen, sougenannte Fräizäit-Gebrauch vu Cannabis ass eppes anescht wéi de medezineschen Asaz. Et geet mir hei net drëms, fir eng Lanz fir d'Kiffen ze briechen. Mä fir een Tabu unzeschwätzen, ee Stigma ze briechen an endlech och eng Substanz ze legaliséieren, déi och an der medezinescher Wëssenschaft a Fuerschung ëmmer méi Unerkennung kritt - an un där den Ament och vill gefuerscht gëtt.

Et ginn nach net genuch Laangzäit-Studien, mä de medezineschen Aspekt ass ganz interessant. De mënschleche Kierper huet en eegenen Endocannabinoiden-System, spréch: mir sinn ausgeluecht, fir Cannabinoide selwer ze produzéieren, déi nenne mer dann Endocannabinoiden (“endo” ass Griichesch a steet fir “innen/bannen”). Den Endocannabinoide-System ass e sougenannten "Anti-Stress-System” am Gehier an am Immunsystem. Do stellt eise Kierper déi Moleküllen hier, déi verhënneren, dass verschidden intern Signaler ze staark ginn, zum Beispill Péng, Entzündungen oder Mechanisme wéi Iwwelzegkeet, Muskel-Spasmen, Angscht an Hyperaktivitéit.

Den THC a CBD änelt eise Kierper-eegene Substanzen, déi hiergestallt ginn an deemno passt den THC an de CBD op eis Cannabinoid-Rezeptore wei e Schlëssel op d’Schlass. Keen Wonner also, dass d’Medikamentefuerschung immens dorunner interesséiert ass.

Eenzegen Ënnerscheed: Den THC bleift méi laang am Kierper a gëtt net sou séier ofgebaut wéi eis eege Substanzen an den Alter schéngt och eng Roll ze spillen. Bei ale Mënsche ginn et manner Niewenwierkungen. Dofir solle Jugendlecher wéi gesot manner oder am Idealfall guer net dorop zeréckgräifen, besonnesch op Cannabis mat héijem THC-Gehalt.

An do läit d'Kromm an der Heck. Eng Entkriminaliséierung vum Cannabis géing automatesch Kontrollen, Regulatioun an deemno méi Qualitéit um Marché mat sech bréngen. De Konsument gëtt geschützt, well hie keng gestreckte Produite vun der Strooss méi muss kafen. Vill Leit fëmmen net fir "high" ze ginn, mä fir erofzekommen, ze dekompresséieren, ze relaxen, besser ze schlofen. Guer net ze schwätze vun all deenen, déi et huelen, fir hir chronesch Péng ze bekämpfen. D'Nofro no medezineschem Cannabis gëtt dofir och ëmmer méi grouss. Ma et feelt un Informatioun a Sensibilisatioun. Vill Dokteren, déi am Fong d'offiziell Formatioun matgemaach hunn, fir dierfen ze verschreiwen, verschreiwen haut kee méi - aus Onsécherheet oder aus Manktem un Informatiounen.

Wéi soll dann de Cannabis fir eng ganz Populatioun kontrolléiert ëmgesat ginn, wann d'Dokteren de medezinesche Cannabis mol net kontrolléiert un de Patient bruecht kréien?

D'Pandemie huet net fir näischt e Boom am CBD-Verkaf ausgeléist. Statistike fir de Verkaf vu Gras ginn et keng, mä et ass kloer: D'Leit sichen no méi natierleche Moyene fir erofzekommen. ELO wär den Zäitpunkt komm, fir mat der Sensibilisatioun unzefänken.