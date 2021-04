Soll ech mech trotz raren Niewewierkunge mat AstraZeneca impfe loossen? Déi Fro hu sech an der Lescht bestëmmt vill Leit gestallt. Och déi iwwer 25.000 Persounen, déi sech bis de leschte Weekend fräiwëlleg op d'Lëscht ageschriwwen hunn. Déi éischt 16.000 kruten hir Invitatioun, ënnert hinnen och d'Carine Lemmer.

Soll ech oder soll ech net?, hunn ech mech gefrot. Wéi grouss ass mäi Risiko, datt grad ech vun enger seelener Niewewierkung betraff sinn? Fakt ass, de Risk, méi schwéier krank ze gi wéinst Corona, ass kloer méi héich wéi de Risk vun enger Impfung. Dowéinst hunn ech mech op d'Lëscht ageschriwwen an hu mer och e Mëttwoch direkt e Rendez-vous geholl.

Et gëtt näischt am Liewen, wat kee Risiko huet. En Impfstoff, e Medikament huet net keng Niewewierkungen, ni. Dir hutt bestëmmt scho mol d'Niewewierkungen op engem Medikament gelies. Do stinn engem d'Hoer zu Bierg, wat alles ka geschéien. De Risk ass méi grouss, am Stroosseverkéier bei engem Accident ze stierwe wéi no enger Corona-Impfung. Och zum Beispill d'Warscheinlechkeet, beim Iessen z'erstécken, läit bei 1 zu 250.000. All méiglech Saache kéint een duerchspillen. Derbäi kënnt dat perséinlecht Risikoverhalen. Mä d'Zuele sinn eng Saach, d'Bauchgefill ass en anert.

Bleiwe mer awer nach ee Moment bei den Zuelen. Wéi héich ass dann elo de Risk vun de seelenen Niewewierkungen? An Däitschland gouf et bei knapp 4,8 Milliounen Dosissen Astra 34 Fäll vu Sinusthrombose mat engem Manktem vu Bluttplättercher an 29 där Thrombosen, ouni datt d'Bluttplättercher gefall sinn. 12 Persoune si gestuerwen. De Risk hänkt och vum Alter of, mam Alter hëlt deen of. Fir mäin Alter 40-49 läit de Risk fir sou eng Gehierthrombos bei 1 zu 47.000. Bei enger Inzidenz vun 200 Coronafäll op 100.000 Persounen mussen a mengem Alter awer och 15 Leit op eng Intensivstatioun. Deem vis-à-vis stinn déi 2,1 Fäll vun Thrombosen. Vu Long-Covid, permanenter Middegkeet a soss nach méigleche Konsequenzen no enger Covid-Erkrankung ganz ofgesinn.

De Moment gëtt sech och enorm op d'Niewewierkunge vun enger Corona-Impfung fokusséiert. Mir kucken akribesch drop. All Dag stierwen hei am Land 11 bis 12 Leit. Et stierwen also ganz sécher och Leit no enger Impfung, wat näischt mam Vaccin ze dinn huet. Zu Wien ass eng Fra an der Waardeschlaang, fir geimpft ze ginn, gestuerwen – gutt, datt dat net 10 Minutte méi spéit geschitt ass.

Impfunge sinn och net nëmme fir ee selwer. De gesellschaftlechen Notze kënnt nach derbäi. Wie sech impfe léisst, schützt net nëmme sech, mä och déi aner. Och déi, déi sech net kënnen oder wëllen impfe loossen. Geimpft ginn ech manner krank an ech ginn de Virus manner weider. Dat suergt derfir, datt d'Zuel vun den Infektiounen erofgeet a mer d'Pandemie éischter an de Grëff kréien.

Natierlech kann een elo nees alles zerrieden. Mat de selwechten Argumenter an déi aner Richtung argumentéieren. Ech géif och léiwer kee Risiko a Kaf huelen, hätt och léiwer, et géif de Virus net ginn an iwwer eng Impfung misst ech mer keng Gedanke maachen. Et ass awer net esou. Och mir geet ganz liicht de Wapp. Et kann een ëmmer deen ee sinn, dee betraff ass. Dat ass perséinlech ganz schlecht. Mä bon... D'Liewen ass extrem geféierlech a geet ëmmer déidlech aus😉.

Commentaire vum Carine Lemmer