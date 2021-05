D'Lydie Polfer iergert sech nach ëmmer iwwert ze wéineg Ënnerstëtzung an der Lutte géint d'Kriminalitéit an der Haaptstad an onnéideg Polemik. Et muss ee sech awer mol seriö froen, wien eigentlech un där Polemik Schold ass, fënnt d´Claude Zeimetz a sengem Commentaire.

E Commentaire vum Claude Zeimetz

Brutal Iwwerfäll am hellliichten Dag, eng Drogenzeen, déi ausufert an d'Jugend, déi op der Kinnekswiss Corona-Partye feiert, wann een der Stater Gemengemamm an der Lescht nogelauschtert huet, da muss et engem bal Baang ginn. Ech wëll hei guer net déi reell Problemer, déi et manifestement gëtt, kleng rieden. Dat steet mer guer net zou als een, deen net an der Stad wunnt a sech net dacks an de Brennpunkt-Quartieren ophält. Datt eppes an der Haaptstad geschéie muss, steet ausser Fro. Ma déi politesch Reaktioune bréngen d'Saach net weider. D'Fro, sief erlaabt, wat d'Lydie Polfer mat hirem aktuellen „Ënnergangsnarrativ“ wierklech bezwecke wëll? Ausser hire Wieler a Wielerinnen den Androck ze ginn, eppes fir si maachen ze wëllen a vun der Regierung an den zoustännegen Instanzen ausgebremst ze ginn.

Vu léisungsorientéierter Politik kann an der aktueller Polemik all Zäit keng Ried méi sinn. Datt Henri Kox a Lydie Polfer den Ament gefillt just via Presse-Optrëtter a Bréiwer kommunikéieren amplaz un engem Strang ze zéien, ass natierlech e Problem. De Stater Schäfferot huet d'Ministeren Tanson, Bofferding a virun allem de schwaache Policeminister mat senger privater Sécherheetsfirma bewosst provozéiert a virgefouert. An elo? Déi eng dramatiséieren, deen anere fillt sech op de Schlips getrëppelt, verharmloost a bréngt et net fäerdeg zouzeginn, datt d'Police d'Situatioun aus diverse Grënn net sou am Grëff huet wéi se misst. An d'Fakte bleiwen op der Streck. Dobäi kéinten déi d'Diskussioun weiderbréngen. D'RTL-Redaktioun huet e Mëttwoch detailléiert Statistike bei der Police iwwer d'Entwécklung vun der Kriminalitéit an der Haaptstad ugefrot. Mir si gespaant op d'Äntwert.

En attendant ginn d'Handlunge vum blo-schwaarze Schäfferot mat Bréiwer vu besuergte Bierger a Biergerinnen argumentéiert, déi natierlech an éischter Linn mol hiert subjektiivt Empfannen erëmginn. Datt e punktuelle Platzverweis lo mol iwwerhaapt vun der Regierung an d'A gefaasst gëtt, déi sech jorelaang - DP inclus - dogéint gesträubt huet, blent d'Stater Buergermeeschtesch aus. Genee sou wéi den Appell vun der “Iron Lydie“ no méi Kameraiwwerwaachung verkennt, datt d'Kameraen am Stater Park déi Jonk absolut net dovunner ofgehalen hunn, just do ze feieren. Och d'privat Sécherheetspatrull schéngt bis elo net den néidegen Erfolleg gehat ze hunn. An datt d'Lydie Polfer am léifsten all Mënsch, deen illegal am Land ass, direkt an den nächstbeschte Fliger heem géif sëtzen, wann et eppes komme gelooss huet, eriwwregt sech all Commentaire. Dat komplizéiert Faass vun de Réckféierunge wëll ech hei guer net opmaachen. Ma vun engem responsabele Politiker kéint ee sech erwaarden, besuergte Bierger a Biergerinne Kontext ze ginn amplaz ze polemiséieren.

A lo hu mer och nëmmen hei iwwert de Volet vun der Repressioun geschwat. Ma et schéngt hei eleng drëms ze goen, de Ball a gewinnter Ping-Pong-Manéier hin an hier ze schéissen, ouni sech wierklech der Verantwortung stellen ze mussen. Déi erfuere Lydie Polfer spillt dobäi hir Roll als besuergte Gemengemamm perfekt, ma bis déi nächst Walen ass et nach e Strapp. A wann de politeschen Debat elo scho sou vergëft ass, wëll ech mer de Walkampf eigentlech net virstellen.