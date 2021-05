Lues a lues gi méi Leit geimpft, et kommen ëmmer manner eeler Leit an d'Spidol, d'Infektiounen an och d'Virus-Presenz am Ofwaasser geet zréck... a vun nächster Woch u sollen d'Covid-Mesuren dann och méi labber gemaach ginn. Dobäi gouf leider nees verpasst, eng iwwerdriwwe Restriktioun, d'Ausgangsspär, an eng sënnlos, den Alkoholverbuet an der Ëffentlechkeet, ofzeschafen, fënnt d'Fanny Kinsch a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Fanny Kinsch

Hallefnuecht ass also elo dat neit 23 Auer, eng Stonn Beweegungsfräiheet méi... et kann ee sech awer froen, ob déi Ausgangsspär wierklech nach ëmmer néideg ass, wa se dann iwwerhaapt eng Kéier néideg war. D‘Regierung bezitt sech op dësem Punkt op eng Etüd iwwert d‘Effikassitéit vu verschiddene Mesurë wärend der 2. Well an Europa. D‘Auteure schreiwen hei, Ausgangsspären nuets hätten e moderaten, awer statistesch relevanten Impakt op d‘Pandemie-Entwécklung. Si maachen iwwerdeems drop opmierksam, datt dës Mesure staark mat anere Restriktiounen interagéiert, well se breet gräift.



D’Ausgangsspär schéngt also op d’mannst am Zesummespill mat anere Restriktiounen en Impakt op d’Neiinfektiounen ze hunn. Bleift awer d’Fro, ob dësen Impakt d’Gravitéit vun der Mesure justifiéiert, grad elo, wou aner Restriktiounen opgehuewe ginn.



De Couvre-feu ass dee stäerksten Agrëff an d‘Grondrechter hei am Land zanter dem komplette Lockdown. Dofir brauch et besser Argumenter. An Däitschland hunn déi Liberal wéinst der Ausgangsspär beim Verfassungsgeriicht geklot. Hei kënnt se vun enger Regierung mat engem liberale Premier.



Doriwwer eraus ginn d’Leit souwisou schonn decouragéiert, sech nuets ze deplacéieren, vue dass d’Caféen zu enger bestëmmter Zäit zoumaachen a grouss Rassemblementer verbuede bleiwen. An d‘Ausgangsspär ass eng Mesure, déi besonnesch Leit a prekäre Situatioune riskéiert ze schueden, Sexaarbechterinnen- an Aarbechter, Affer vun haislecher Gewalt, Leit déi keen Doheem hunn. De Couvre-feu hätt missen déi lescht Mesure sinn, déi geholl gouf, an déi éischt, déi opgehuewe gouf. Mëttlerweil kritt een awer d'Gefill, datt ee sech soll doru gewinnen.



An den Alkoholverbuet an der Ëffentlechkeet bleift... ursprénglech gouf déi Mesure agefouert, nodeems am Wanter d‘Leit sech plazeweis viru Glühwäinstänn gesammelt hunn. Haut awer kann ee sech zu 4 op eng Terrass sëtzen, wann ee sech en Test leeschte kann a wëll, kann ee sech och erasëtzen. Mee bei guddem Wieder e Sixpack Béier siche goen a sech an de Park sëtze goen, dat bleift verbueden. Dobäi kann dat jo aus epidemiologescher Siicht net wierklech méi geféierlech sinn. Wann een Erwuessen ass, genuch verdéngt an eng gemittlech Wunneng huet, stéiert dat ee warscheinlech kaum... Jonker awer, déi sech op der Kinnekswiss e bëssen ongestéiert wëllen harmlos donieft behuelen, wien eng Kéier 18 Joer hat muss dat jo novollzéie kënnen, riskéieren en décke Protokoll... grad wéi Leit ouni Dach iwwert dem Kapp, déi jo wierklech net de Choix hunn. A wann et hei soll drëm goen, grouss Partyen z‘evitéieren, muss ee sech awer froen, ob déi aner Mesuren net duer ginn. Zu méi wéi 10 dierf ee sech jo sou wéi sou net treffen, wann ee keng fest Sëtzplazen huet.



D‘Ausgangsspär an den Alkoholverbuet si béides Covid-Mesuren, deenen hir Necessitéit a Proportionalitéit bis ewell net zefriddestellend erkläert goufen. Prekariséiert a jonk Leit ginn doduerch méi bestrooft, wéi anerer. An d‘Argumenter dofir sinn dann awer e bëssen dënn... an och wann d‘Regierung dat net agesäit, géing et der Chamber gutt zur Gesiicht stoen, den Text nach op dëse Punkten z'änneren.