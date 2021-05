Kee steet no der Pandemie méi do, wéi nach virun engem Joer, wéi de Virus mat all sengen Effekter opgetaucht ass...Vill droen nieft de gesondheetleche Suitte schwéier un de mentale Probleemer, déi Corona hannerléisst. Absënns d'Kanner an déi Jonk riskéieren d'Perdante vun der Kris ze sinn... Dat dierf net sinn a muss mat alle Mëttele verhënnert ginn, fuerdert de Roy Grotz a sengem Commentaire...

Keng weider "Jeunesse sacrifiée" - Commentaire vum Roy Grotz

...deen ech mam Titel "keng weider "Jeunesse sacrifiée"" iwwerschriwwen hunn - en Terme, mat deem déi Jonk aus der Krichsgeneratioun bezeechent goufen, Jonker, déi duerch d'Krichstraumaen hir Onschëllegkeet an hir Onbekëmmertheet geklaut kruten.

Ech wëll net d'aktuell Grupp vu Kanner a Jonke mat enger Krichsgeneratioun vergläichen, an awer muss een op déi Responsabel aus dem Secteur lauschteren, déi sech de Suergen, Ängschten, Froen an dem Leed vu Kanner a Jugendlechen unhuelen.

Corona hat akut Repercussiounen op d'sozio-emotional a psycho-sozial Entwécklung vun dëse Jonken.

Eng vun de Suitten ass, datt d'Kanner ëmmer manner gär an d'Schoul ginn, an datt ganz vill jonk Patienten an de Spideeler wéinst Angschtzoustänn an Depressioune soignéiert ginn - sou goung d'Auslaaschtung am Kierchbierger Spidol an der Dagesklinik bei de Patienten tëscht 13 an 18 Joer ëm 150% erop, heescht et.

Och beim Omega90 Kompetenzzenter gëtt et eng Hausse vun Ufroen no Therapien, grad wéi och de Kanner- a Jugendtelefon vun enger grousser Onsécherheet, Stress an depressivem Desequiliber bei Jonke schwätzen. Et steet einfach ëmmer eng permanent Angscht am Raum: d'Angscht sech unzestiechen, d'Suerg, datt ee sech vun der Famill ustécht an natierlech d'existenziell Froen.

Dat sinn net nëmmen Alarm-Signaler mee akut Fakten, déi mussen eescht geholl ginn, fir datt Jonker mat esou Probleemer net hänke gelooss oder nach weider isoléiert, mee vill méi eescht geholl ginn.

Wann dann nach e fragilt familiäert Ëmfeld dobäi kënnt, an deem Jonker opwuessen, da potentialiséieren sech d'negativ Effekter vun de Corona-Ängschten nach weider.

Scho virun der Pandemie ware mir keng kanner- oder familljefrëndlech Gesellschaft, et sief da fir bestëmmte sozial aiséiert Schichten, déi de "Lëtzebuerger Dram" quasi an d'Wéi geluecht kruten.

Ech bewonneren zudéifst Jonker, déi sou gutt et nëmme geet mam Corona eens ginn a souguer soen, datt si wäerten hire Kanner spéiderhin zielen, datt si d'Pandemie matgemaach hunn, mee wéi gesot, et gëtt och déi aner Säit vun der Medail.

An déi aner Säit seet, datt absënns bei Kanner a Jonke ganz wéineg Konzessioune gemaach goufe wärend der Pandemie; net bei de schoulesche Programmen, net bei de Covid-Mesurë mat der Maskeflicht de ganze Schouldag a scho guer net am Fräizäitberäich.

Duerfir musse mer genee dëse Kanner a Jonken e Summer erméiglechen, deen dat Spillerescht an Onbeschwéiert nees an de Mëttelpunkt setzt - am beschten natierlech dobaussen, eraus an d'Natur - grousse Respekt duerfir elo ewell fir all Jugendmouvementer, déi wäerten op Campe goen, d'organiséiert Kolonien, d'Sport a Museks-Stagen an d'Vakanzen, déi eenzel Gemengen organiséieren - profitéiert heivunner, fir de Corona-Effeten entgéint ze trieden.

All dës Aktivitéiten als Géigepol zu Social Media, Insta, TikTok a soss Serien a Filmer op Pay TV.

Et gëllt sécher net eleng schoulesch Retarden opzehuelen, mee vill méi dem Virus d'Stier ze bidden an de Jonken all Chancen op eng positiv Zukunft z'erméiglechen - Jonker beweisen en enorme Courage, mee dee muss och gefërdert ginn, duerfir si mir Erwuessener gefuerdert, als Virbiller, als Déi, déi net ewechkucken, mee en oppent Ouer hunn, nolauschteren an eng Hand, déi Halt gëtt an dësen onsécheren Zäiten.

Ausdrécklech ze begréissen an deem Sënn d'Initiative #dubassneteleng #traudech an #youarestrongerthanyouthink, initiéiert vun der CNEL, UNEL, dem Jugendrot a Jugendparlament mam CEPAS.

An der Belsch ginn zwou Milliounen dran investéiert, fir Jonker a Schwieregkeeten ze begleeden, an Däitschland sinn et 2 Milliarde fir de Programm "Aufholen nach Corona". Och hei am Land mussen eis d'Zukunft an d'Perspektive vun de Kanner a Jonken eppes wäert sinn, op d'mannst sou vill, wéi d'Wirtschaft dréinen ze loossen oder déi Eeler an Ufälleg ze protegéieren, an dat geet wäit iwwert d'Ophuele vu Bildungsdefizitter eraus.