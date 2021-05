De Patt am Bistro an de Maufel am Restaurant, wat hunn déi eis gefeelt dat lescht halleft Joer. Zënter e Sonndeg geet dat nees. Ma den Opwand ass grouss, bëssen ze grouss, fënnt de Pit Everling a sengem Commentaire.

Commentaire vum Pit Everling

Et geet biergop mat der Covid-Situatioun zu Lëtzebuerg, den Deconfinement ass am Gaang, stéckelchersweis kréie mer bëssen Alldag zeréck.

Eng grouss Etapp gouf leschte Sonndeg geholl mat der Reouverture vum Horeca-Beräich, virausgesat dem Client säin Test ass negativ.

A genee do läit dann awer e bëssen d'Kromm an der Heck. Déi sëlleg Kritiker sollte Recht behalen. Wat um Pabeier schéi kléngt, ass an der Praxis méi wéi opwänneg.

No der éischter Euphorie sinn d'Caféen a Restaurante éischter mëttelméisseg gutt besat, kritt ee gesot. Sou muncher Client huet ebe keng Loscht, fir sech selwer an der Nues ze wullen, dono eng Véierelsstonn ze waarden, fir dono eng Véierelsstonn e Kaffi ze drénken.

Op de Lëtzebuerger Terrassen ass et am Mee 2021 zwar virun allem kal an naass, ma dat mécht ville Leit manner aus wéi de Schnelltest.

Dann hu verschidde Wiert a Restaurateure carrément decidéiert, guer net opzespären, well et sech einfach net lount. Fin mot: D'Ëmsätz si beileiwen net ewéi an normalen Zäiten a vum Juni u ginn d'staatlech Aiden zeréckgeschrauft.



Den Horeca-Beräich ass een, wann net dat grousst Suergekand an dëser Pandemie, am Ganze waren d'Banneraim ronn 8 Méint zou.

Spéitstens ëm Ouschteren dëst Joer war awer kloer, datt d'Bevëlkerung eng Fermeture net méi géing acceptéieren. Eigentlech ass de politesche Manöver geschéckt, fir an Etappen a mat Restriktiounen nees opzemaachen. Och wa kee sou ganz zefridden ass, brauche Bettel, Lenert a Co sech weder de Reproche gefalen ze loossen, datt se net opgemaach hunn, nach deen, datt se ze grouss gesondheetlech Riske géingen agoen.

Dann däerf och op kee Fall de Bléck op d'Nopeschlänner feelen, déi méi spéit u si mam Opmaachen ewéi mir. Berlin, Paräis a Bréissel hätten et sécher net gäre gesinn, wann en Horeca-Tourismus a Richtung Lëtzebuerg entstane wier, och dowéinst gouf d'Barrière vun den Tester agebaut.

D'Regierung huet also objektiv gesinn net vill falsch gemaach.

D'Horeca-Leit ginn trotzdeem net glécklech. Fir hir Federatioun louche bei de rezente Gespréicher wuel exakt zwou Optiounen um Dësch: Entweder eng Ouverture mat Tester oder guer keng Ouverture.



Trotz alle Beméiunge vu ville Säiten, fir där zur Dispositioun ze stellen, kéint d'Flexibilitéit bei de Schnelltester awer bësse méi grouss sinn. Den Antigentest vum Restaurant oder Bistro sollt eng gewëss Zäit gülteg sinn, och op anere Plazen, d'Rechnung kéint jo als Beweis déngen. Alles anescht ass net logesch, och wann deen een oder aner Abus net ausgeschloss ass natierlech.



Op alle Fall muss et kloer sinn, datt déi aktuell verwurrelt Situatioun just eng temporär Iwwergangsléisung ka sinn. Den Horeca-Beräich huet lo wierklech genuch gelidden.



Wann d'Zuele weider no ënnen evoluéieren, da sollt scho bei der nächster Reevaluatioun vun der Regierung en Datum fir eng komplett Ouverture genannt ginn.

D'Experienze vum Summer zejoert hunn ëmmerhi gewisen, datt et funktionéiert, soulaang d'Zuelen niddereg sinn.