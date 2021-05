Mir impfen esou vill et geet mat esou vill Impfstoff ewéi es do ass – eng Ausso, déi een déi leschte Méint dacks vu Regierungssäit ze héiere krut. Zu Zäiten, wou och zu Lëtzebuerg just nach op d'Annonce vum Impfpass oder nationale Certificat gewaart gëtt – geet natierlech d'Onrou ronderëm: a wat ass mat deenen, déi d'Chance fir d'Piqûre nach net kruten – a se warscheinlech eréischt spéit oder vläicht och guer net méi dëse Summer kréien? Den Tim Morizet mat engem Commentaire.

E Commentaire vum Tim Morizet

Accès zum Covid-Vaccin-Patent = méi Populismus, mee net méi Vaccin

En Argument, dat ech déi lescht Wochen ëmmer nees op Demonstratiounen, respektiv mëttlerweil och nees op Dëscher am Café héieren, ass: et wier alles méi einfach, wann een dat Patent géif ofschafen an esou den Impfstoff och lokal am eegene Land, am eegene Keller, ka produzéieren. Dës Diskussioun bréngt allerdéngs net méi Impfstoff, ma mécht just schassgeckeg. D'Patenter vun de Vaccin-Produzenten ophiewen. D'Welt méi séier géint de Covid-19 impfen. Dat sinn déi populär Fuerderungen, déi d'WTO, d'Welthandelsorganisatioun, schonn zanter Oktober freet an déi iwwer 100 Länner fuerderen. Dozou gehéiert och mëttlerweil d'USA – eng Begrënnung fir de Stëmmungswiessel gëtt de President Biden net – et war warscheinlech de Populismus.

De Problem mat der aktueller Impfstoff-Penurie, de Verspriechungen a Liwwerungen, déi net agehale goufen (fir déi AstraZeneca jo och zanter dëser Woch viru Gericht steet), ass méi komplex ewéi d'Behaaptung vu Regierungen an Hëllefsorganisatiounen, datt ee just der profitgäiler Pharmaindustrie misst hiert Wëssen ofhuelen.

Zum enge gëtt et net dat EENT Patent op DE Vaccin. D'Entreprisen hunn, wann iwwerhaapt, d'Prozedure schütze gelooss. D'Hierstellung vun all eenzele Covid-19-Vaccin baséiert op direkt e puer Patenter, déi vun ënnerschiddlechen Entreprisë scho gehalen oder ugefrot goufen. Zum aneren ass net d'Rezept entscheedend, mee den Knowhow, wéi een esou e Vaccin produzéiert. Dofir mussen d'Vaccin-Produzente Lizenze verginn, Produktiounszentralen equipéiert a Personal ugeléiert ginn. Iwwert dës lescht 3 Etappe kann d'WTO zu Genf natierlech beroden.

D'Lizenzéierung an d'Kooperatioun vun Entwéckler an Hiersteller bei Vaccine gëtt et iwwerdeems scho laang. Zuele vun der EU weisen, datt et weltwäit iwwer 200 esou Transfert-Ofkommessen an der Pharmaindustrie gëtt.

De Schutz vum intellektuellen Eegentum ass net de Problem, mee de Manktem u grousse Produktiounszentralen, déi aktuell nach ëmmer am Opbau sinn. Engem Hiersteller fir Generiquen a Frankräich, an Indien oder a West-Afrika e Bauplang fir de Vaccin an de Grapp ze drécken, bréngt kuerzfristeg iwwerhaapt näischt. Och de Vaccin-Manktem an Afrika géif een esou net an de Grëff kréien.

E Gentechnik baséierte Vaccin ewéi dee vu BioNTech/Pfizer huet iwwer 300 Komponenten, déi an enger éischter Phas an 20 verschiddene Länner produzéiert ginn. Dës sinn net “einfach“ Chemikalien, aus deenen een zum Beispill Paracetamol am Generique kann nomaachen.

Iwwer 3 Milliarden Euro huet d'EU mëttlerweil an d'Impfstoff-Produktioun an -Entwécklung investéiert. An de Kontrakter zur Fuerschungsentwécklung mat Pharmaentreprisë steet iwwregens dran, datt déi duerch ëffentlech Gelder finanzéiert Erkenntnisser oppe fir jidderee musse publizéiert ginn. An dëse Fäll entsteet guer kee Patent, deen ofgeschaaft misst ginn.

D'Léisung an dëser Situatioun ass – u sech – einfach. D'EU, d'USA, Indien an aner Länner mat enger grousser Pharmaindustrie sollen op e séieren Ausbau hischaffen – alleguer zesummen amplaz de politesche Knëppel auszepaken. Dëst Joer solle ronn 9 Milliarden Dosisse Vaccin produzéiert ginn. Gebraucht gi Ronn 11,5.

Vaccine misste méi gedeelt, méi an Asien an Afrika exportéiert ginn. Export-Limitatiounen oder carrement Verbueter missten opgehuewe ginn.

Ma leider ass et méi einfach, nom Opléise vun net onbedéngt relevante Patenter ze froen, ewéi e Verdeel-System grondsätzlech ze hannerfroen, respektiv ze verbesseren.