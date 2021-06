D'ADR verdeedegt „de Schutz vum Liewen" wéi keng aner Partei hei am Land. Dat sot den Deputéierte Fernand Kartheiser e Samschden an eiser Emissioun Background. E Saz, deen een net einfach esou sollt stoe loossen, fënnt d'Dany Rasqué a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Dany Rasqué

Et kléngt ëmmer gutt, wann ee seet, et géif ee sech méi wéi all déi aner fir eppes engagéieren a wann ee seet, "de Schutz vum Liewe" ass dat a priori positiv, an et kéint ee mengen d'ADR géif sech fir all Mënsch asetzen, deem säi Liewen a Gefor ass.

Et kéint ee sech zum Beispill virstellen, wéi de Fernand Kartheiser a seng Parteikolleege reegelméisseg mam Boot iwwert d'Mëttelmier fueren, fir do Mënschen ze retten, déi amgaange sinn, z'erdrénken.

Mä dat ass net dat Liewen, dat d'ADR wëll schützen.

Wa si vum Schutz vum Liewe schwätzt, mengt si de Schutz vum ongebuerene Liewen. Een Ausdrock, deen de Fernand Kartheiser zum Beispill den 22. November 2012 an der Chamber benotzt huet, wéi do dat neit Avortementsgesetz gestëmmt gouf.

Deemools hat hien ënnerstrach, datt fir d'ADR weider dat Gesetz vun 1978 sollt gëllen, an hie sot, et géif ee schudderen dinn, wann ee géif bedenken, datt Fraendoktere schätzen, datt, Zitat „all Joer 1.500 bis 2000 Kanner duerch eng Ofdreiwung stierwen."

Hien huet sech deemools an där selwechter Ried iwwregens gewonnert, datt zënter 1978 net eng eenzeg Persoun wéinst enger Ofdreiwung juristesch poursuivéiert gouf. Also just als Rappell, fir d'ADR gehéiere Fraen, déi ofgedriwwen hunn, viru Geriicht.

Mat anere Wierder, de Fernand Kartheiser wollt soen, datt seng Partei sech wéi keng aner mat Hänn a mat Féiss dogéint wiert, datt eng Fra d'Méiglechkeet huet, fir ofzedreiwen.

An der neier Verfassung - seet de Fernand Kartheiser - géif een dann och gesinn, datt d'Famill lues a lues soll verschwannen, mam Accord vun der CSV. De Chef vun der ADR an der Chamber schwätzt vun der "Dekonstruktioun vun der Famill", nom Papp, géif och elo nach d'Mamm ofgeschaaft an d'Famill eben direkt mat.

Schued, datt d'ADR op esou eng bëlleg Polemik muss zeréckgräifen, fir Stëmmen ze kréien, a schued, datt fir si d'Welt viru ville Joerzéngte stoe bliwwen ass.

Zum Gléck awer just fir si. Am Joer 2021 dierf een, hei am Land, esou liewen, wéi ee wëll, et muss een net méi no de Virstellungen vun enger bestëmmter Relioun liewen. Zwee Männer oder zwou Fraen dierfe sech „Famill" nennen a Kanner hunn.... a se kommen OCH dowéinst net viru Geriicht.

Ech froe mech iwwregens, ob d'ADR schonn eng Kéier driwwer nogeduecht huet, wou et Kanner besser geet?

Bei enger homosexueller Koppel, déi sech vun Häerze Kanner gewënscht huet oder bei enger Koppel, wou d'Kand huet „missen" op d'Welt kommen, well Ofdreiwung en Tabuthema war.

Wann d'ADR dann driwwer diskutéiert, ob se konservativ oder wäertekonservativ ass, kéint een eventuell och nach iwwert de Begrëff "reaktionär" nodenken. Intressant och d'Partnerwal vun der alternativ-demokratescher Reformpartei. Nodeems se scho virun de leschte Walen e Kuerf vun der CSV krut, ka se sech nach ëmmer eng Koalitioun mat deene Chrëschtlech-Soziale virstellen - alternativ eng mat deene Liberalen.

Ob déi Koalitiounsverhandlunge freeën ech mech elo schonn, mä ech zweiwelen e bëssen drun, datt déi wärend mengem Beruffsliewen eng Kéier Realitéit ginn.