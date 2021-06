De Fränz Aulner begréisst a sengem Commentaire d’Annonce vu méi labbere Restriktioune vum 12. Juni un. Zwar gëtt et kloer nach keng 100 prozenteg Normalitéit, mä dat kann hien och novollzéien. Et gesäit een tatsächlech elo Luucht um Enn vum Covid-Tunnel. Eng Rëtsch Froen a Problemer awer och, déi musse geléist ginn.

Commentaire vum Fränz Aulner

Kuerzfristeg muss mol méi banal gekläert ginn, wéi de "Covid Check" um Terrain a Musek ëmgesat gëtt a wéi tatsächlech garantéiert ka sinn, datt kee Mënsch vun den neie klenge Fräiheeten ausgeschloss gëtt. D'selwecht gëllt, wat d'Auslafe vun de finanzielle Mesuren a Reparatioune fir d'Wirtschaft a fir d'Leit. Donieft muss aus Prévisibilitéitsgrënn d'Regierung an hir Parteie soen, wat geschitt, falls d'Covid-Zuelen erëm méi schlecht ginn.

Laangfristeg gesi bleift awer och nach villes opzeschaffen. D'Corona-Kris huet nämlech d'Stäerkten, mä och d'Schwächte vum System kristalliséiert. Duerch e kollektiven Effort goufen doudsécher Liewe gerett. Warscheinlech hätten der awer kënne méi gerett ginn, zum Beispill an den Alters- a Fleegeheemer. Hei dierf de Rapport vum Jeannot Waringo wichteg Äntwerte liwweren. Froen, déi säi Rapport par konter net wäerte beäntweren, sinn déi vun den Ongerechtegkeeten an der Kris. Dowéinst muss eng Chamber Enquêtëkommissioun an d'Liewe geruff ginn.

Beäntwert musse follgend Froe ginn: Zum Beispill déi, ob eenzel Restriktioune vu fundamentale Fräiheeten tatsächlech eppes bruecht hunn – Stéchwuert Ausgangsspär – oder iwwerdriwwe waren. Awer och d'Fro, ob d'Reparatioune fir d'Fermeture administrative vum Horeca an Evenementiel fair waren oder net. Oder déi, wéi gehandelt gëtt, nodeems d'Ongläichheeten am Schoulwiese verschäerft goufen. D'Lëscht vu Froe geet weider: Wéi hätt d'Santéswiese kënne virun der Kris besser opgestallt ginn a wat gëtt elo gemaach, fir en op déi nächst Pandemie ze preparéieren? Aner Fro: Wou sinn d'ëffentlech Gelder genee gelant, déi massiv an d'Tester, Vaccinen oder nach an d'Berodung gefloss sinn a waren déi Ausgabe legitim? Negativ Effete vun der Kris, d'Aschränkunge fir Senioren um Schluss vun hirem Liewen an op der anerer Säit déi verluere Méint oder Jore fir déi Jonk däerfen net einfach als « Kollateralschied » ofgewëscht ginn, mä muss propper a fair opgeschafft ginn, fir déi néideg Léieren ze zéien.

Eng aner Luucht um Enn vum Tunnel

Onofhängeg vun de Froen a Problemer, déi mam Covid verbonne sinn, stelle sech och fundamental Froen, déi scho virun der Kris aktuell waren, mä elo nach méi urgent gi sinn. Gi mer vun engem Retour an d'Normalitéit aus, sou kann een duerchaus al Normen a Fro stellen. Huet de Retour an d'Normalitéit am Noen Osten e Retour vun der Gewalt bedeit, sou wäerten de Retour an d'global Normalitéit d'Konsequenze vum Klimawandel, vum Verloscht vun der Biodiversitéit, vun den ëmmer méi krassen Ongläichheeten oder nach vun der ëmmer méi déiwer politescher Polarisatioun déi méi elle Säit vun der Luucht um Enn vum Tunnel weisen.

Hei am Land wäert sech déi méi elle Luucht erëm méi weise mam Stau a mam Stress. E Stress, deen zeréckzeféieren ass op d'Ofhängegkeet vum Lëtzebuerger Wirtschaftsmodell vum demographesche Wuesstem oder vun Nischen, déi op Käschte vun anere Populatioune ginn. Awer och op déi katastrophal Landesplanung an d'Joerzéngte laang Feeler am Immobiliësecteur.

Glécklecherweis gëtt et awer Grond fir Optimismus: D'Corona-Kris huet gewisen, ewéi d'Welt an och Lëtzebuerg kapabel sinn, méi drastesch ze handelen, wann et ëm d'Iwwerliewe geet. Technologesch Fortschrëtter hu gehollef, mä och d'Politik huet Beweegung an d'Debaten ëm d'Steiergerechtegkeet bruecht. Mä dat geet net duer, well nieft der Politik muss d'Allgemengheet och en Impuls fir positiv Verännerunge ginn. Jidderee muss eng Hand upaken, well wéi seet de Sproch: Sief selwer d'Verännerung, déi's de wëlls gesinn.