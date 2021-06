D‘Course no ënne soll also en Enn hunn. Op Drock vun den USA notamment sinn d‘G7-Staate sech de Weekend, no bal 10 Joer Verhandlungen, iwwert eng global Mindeststeier vun op d’mannst 15 Prozent fir grouss Betriber eens ginn. Iwwerdeems wäerten d‘Betriber och do musse Steiere bezuelen, wou se Sue verdéngen an net just do, wou se hire Sëtz hunn. D’Lëtzebuerger Politik freet sech iwwert de breet-méiglechste Konsens, dee sech hei annoncéiert, ma d’Limitten zeechne sech schonn of, mengt d’Fanny Kinsch a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Fanny Kinsch

Lëtzebuerg begréisst e méi faire steierleche Kader fir Multinationallen, schreift de Finanzminister Pierre Gramegna op Twitter. De Chef vun der Finanzopsiicht Claude Marx seet am RTL-Interview, déi global Mindeststeier géing endlech weisen, datt Lëtzebuerg kee Steierparadäis wier. Lëtzebuerg ass keng Steieroas oder op d’mannst net méi - e Credo, deen och vun enger breeder politescher Majoritéit hei am Land gedeelt gëtt. Aner Staaten an Organisatioune gesinn dat awer anescht.



Natierlech sinn d’Steieren net deen eenzege Grond, firwat Betriber sech am Grand-Duché néierloossen - sozial a politesch Stabilitéit an en héije Liewensstandard spillen do och eng Roll, grad wéi en héich spezialiséierte Marché. Ma Lëtzebuerg huet bis ewell awer dovunner profitéiert, datt d’Besteierung vu Multinationalen onfair ass. Enger Etüd vu Fuerscher vun der Berkeley-Universitéit a Kalifornien an der Uni vu Kopenhagen no gi 66 Milliarden Dollar Revenuen net an anere Länner besteiert, well se kënschtlech op Lëtzebuerg ugezu ginn.



Amazon, ee vun de Konzerner, déi vun der Reform viséiert sinn, huet 2020 zwar zolidd vun der Pandemie an dem Lockdown profitéiert an e Rekord-Ëmsaz vu 44 Milliarden Euro an Europa gemaach. Steieren huet Amazon op sengem europäeschem Sëtz zu Lëtzebuerg awer keng bezuelt, well och d’Verschëldung vum Betrib op e Rekordniveau geklommen ass. Gläichzäiteg ass de mëttlerweil ex-Generaldirekter vum Internetris a räichste Mann vun der Welt Jeff Bezos nach méi räich ginn a plangt den Ament eng Rees an de Weltall. Experten no kéint Amazon duerch hir Strategie bis ewell, d'Schold kënschtlech héich ze halen, och vum G7-Accord net wierklech impaktéiert ginn. Dat weist scho mol eng Limitatioun vum Accord – d’Verméige bleift ongerecht verdeelt. Amazon huet den Accord an enger éischter Reaktioun begréisst, grad wéi Google a Facebook.



Organisatioune wéi déi Onofhängeg Kommissioun fir d‘Reform vun der internationaler Besteierung vun Entreprisen ICRICT an d‘Tax Justice Network, awer och ONGe wéi Oxfam, geet de G7-Accord dogéint net wäit genuch. 15 Prozent Mindestbesteierung wier net nëmmen net ambitionéiert genuch, ma géingen och virun allem de G7-Staate selwer ze gutt kommen, op Käschte vu méi aarme Länner. An do stellt sech dann awer d’Fro, géigeniwwer vu wiem dës historesch Reform soll gerecht sinn an ob et net awer méi drëm geet, déi vun der Kris gebeidelt Staatskeesen a räiche Länner nees ze fëllen, wéi wierklech eng sozial gerecht Ëmverdeelung z’erreechen.



D‘Eenegung op 15-Prozent Mindestbesteierung bleift ze begréissen, et ass wéinstens e Schrëtt an déi richteg Richtung, wéinstens ass et en Effort vun de Staaten, sech net méi komplett vu Multinationalen ee géint deen aneren ausspillen ze loossen. Den Accord weist awer och kloer d‘Limitte dovun, op e breeden internationale Konsens ze waarden. An d‘Steiergerechtegkeet ass net deen eenzege Chantier - de Respekt vun de Mënscherechter an de Schutz vun der Ëmwelt si leider och nach ëmmer net garantéiert. An do géing ee sech dann awer e bësse méi Courage a manner Waarden op de gréisste gemeinsamen Nenner wënschen, och vun der Lëtzebuerger Politik.