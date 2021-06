Déi ëffentlech Petitioun Nummer 1865 fuerdert eng Dispens fir Fraen, déi hir Reegel kréien. Net grad 4.800 Leit hunn d'Petitioun ënnerschriwwen. Den néidege Seuil vu 4.500 Signaturen huet se areecht. Elo muss an der Chamber iwwer de Sujet debattéiert ginn. Regierungspolitiker-innen ënnerstëtzen d'Iddi net. Aus diverse Grënn. Vill Biergerinnen a Bierger wëlle sech och net ganz festleeën, wéi de Pierre Jans a sengem Commentaire festhält.

Commentaire vum Pierre Jans

Wien hei net selwer concernéiert ass, hält vläicht besser de Mond. Jo an nee.

Ech weess natierlech selwer net ewéi et sech ufillt wann een d'Reegel kritt. Ech hätt dofir näischt dogéint, wann d'Fraen an Zukunft d'Méiglechkeet hätten, op d'mannst zwee Deeg net schaffen ze mussen, wa se menstruéieren.

Et gi jo Fraen, déi an där Zäit wierklech net gutt dru sinn. Anerer mierken et manner.

Ech hu fir dëse Commentaire dofir en eegene klengen, sécher net representativen, Sondage gemaach. Ech hu Fraen an der Redaktioun gefrot, wat si vun der Iddi halen. Eng RTL-Stagiaire hat am Kader vun engem Reportage am Magazin iwwerdeems eng Dose Fraen a Männer an der Stad ugehalen an nogefrot.

Eng kleng Ëmfro mat, fir mech, erstaunlechem Resultat. D'Frae si méi skeptesch ewéi ech duecht. Ënnert de 7 Männer déi um RTL-Mikro geschwat hunn, ware jonker a méi aler, Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger. Keen een hat kee Versteesdemech fir d'Uleies vun der Petitionärin. Éischter esouguer am Géigendeel. Ganz bestëmmt läit dat och e bëssen dorun, dass et en Thema ass, dat d'Männer net direkt concernéiert. An dass se e Mikro ënnert der Nues haten.

3 vu 4 Frae waren differenzéiert. Eng huet betount, et géif héich Zäit ginn, eppes ze änneren. Middegkeet, Bauchwéi, Réckwéi, am schlëmmste Fall Endometriose. Domat soll een net um Büro sëtze mussen, mä am Bett leie kënnen. Dat gesinn ech och esou.

Firwat sinn d'Frae mat deenen ech selwer geschwat hunn, dann awer skeptesch? Gréisstendeels well se d'Necessitéit vun zwee zousätzlechen Deeg pro Mount, exklusiv reservéiert fir d'Iwwelzegkeet wärend der Reegel, net gesinn. Ëmmerhi kann een och elo schonn zwee Deeg doheem bleiwen, wann et engem net gutt ass. Duerno kann d'Doktesch e Krankeschäi schreiwen. Keng Fra huet mir gesot, dass dee System fir si net géif funktionéieren.

Ech war uganks och erstaunt, wéi ech an der Woxx gelies hunn, dass d'Chancëgläichheetsministesch Taina Bofferding net fir dës Dispens ass. Si huet Bedenken, dat kéint zousätzlech Ongläichheete schafen a verschidde chronesch Doleancë, wéi Migrän zum Beispill, géinteneen ausspillen. Seriö Argumenter.

Dat kann ee vun den Argumenter vum Aarbechtsminister Dan Kersch net behaapten. Dee gëtt am selwechten Artikel an der Woxx zitéiert, hie géif esou eng Dispens als schwiereg astufen, well schonn een zousätzleche Feierdag an ee gesetzleche Vakanzendag agefouert goufen. Fir dass eng Fra mat Bauchwéi wéinst hirer Reegel dovun eppes hätt, misst se hiren Zyklus zimmlech exakt time kënnen...

D'Debatt an der Chamber dierft interessant ginn, och wann d'Fuerderung u sech, fir op d'mannst zwee Deeg Dispens also, wuel net wäert a Musek ëmgesat ginn. An dann hat dës Petitioun awer erreecht, dass ëffentlech iwwer de Sujet geschwat gëtt. E Sujet deen zu Onrecht dacks ënnerschat, ignoréiert oder tabuiséiert gëtt.