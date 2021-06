Et ass gepackt, dat Schlëmmst läit hannert eis, d'Pandemie krut duerch d'Impfcampagne dee leschte Coup, sou datt d'Corona-Plo geschwënn der Vergaangenheet ugehéiert... Mä ass et wierklech sou einfach? De Roy Grotz ass virsiichteg optimistesch...

Commentaire vum Roy Grotz

An dat huet säi Grond, well wann ech zeréckdenken un zejoert, wéi och virun der Summervakanz méi souple Mesurë koumen, d'Sonn iwwerall op der Welt konnt genoss ginn an an de Wallissen d'Neiinfektioune vun iwwerall nees Heem transportéiert goufen, mat alle Konsequenzen an enger weiderer Covid-Well, déi d'Personal an Alters- a Fleegeheemer un hir ultimativ Grenze bruecht hunn - mat als Resultat de Covid-Doudegen a lo engem Rapport, dee wäert opweisen, wat da genee hannert de Mauere vun dëse Strukture geschitt ass a wat net.

Allemol muss lo ewell festgehale ginn, datt d'Personal sech exemplaresch par Rapport zu de Pensionnairë beholl huet, eppes, wat an deem selwechte Moos fir d'Leit an de Spideeler gëllt, déi bis zum Uschlag geschafft hunn an fir hir Patienten do waren.

Ech hoffen, datt hinnen d'nächst Woch op Nationalfeierdag besonnesch geduecht gëtt an datt et iwwert d'waarm, gedige Wierder a Rieden eraus, och sou eppes wéi Respekt gëtt, dee sech och dran néierschléit, datt dës Beruffer opgewäert an dës Aarbecht an d'berufflech Qualifikatioun anstänneg honoréiert ginn.

Lo hu mer also e weidert Stéck Fräiheet zanter e Sonndeg nees zeréck, eng fragil Fräiheet, déi mat Obligatioune vu jidderengem verbonnen ass, fir net an d'Fal vun de Corona-Mutatiounen ze falen an dës ouni Barrièrë weider ze verbreeden, well mer déi elementar Protektiounsmesurë vergiessen - mä zesumme si mer den Deel vun der Léisung gewiescht, lo läit et och an eisen Hänn, mat de Grondfräiheete respektabel a sensibel ëmzegoen, zum Wuel vun allen.

Gelidden hunn nämlech absënns déi Jonk genee wéi déi eeler Leit an dëser Pandemie; dat wat hinnen u Liewensqualitéit geholl gouf, ass ni méi zeréckzebréngen.

Ech plädéieren dann och fir e grondsätzlecht Opschaffe vun allem, wat an der Pandemie geschitt ass a vun alle politeschen Decisiounen, wéi och där zum Beispill vum Large-Scale-Testing, deier Initiativen a Mesuren, déi mussen hannerfrot ginn... De Jeannot Waringo bleift also gefuerdert.

Da froen ech mech, wat d'Pandemie mat der Gesellschaft gemaach huet? Wat mer geléiert hunn? Si mer effektiv méi resilient, opmierksam, solidaresch a sensibel ginn an hunn net nëmmen de Bléck op eis eege Probleemer, mä iwwert de Bord vum Teller eraus mat zum Beispill och dem bewosste Wëllen, Ongerechtegkeeten an der Gesellschaft z'erkennen an eppes dogéint ze maachen.

Stéchwierder sinn en dezente Wunnraum, deen ze bezuelen ass, d'Zukunftschancë vun de Kanner, d'Suitte vum Klimachangement, Steiergerechtegkeet, sécher Aarbechtsplazen, d'Lutte géint de Risk vun Aarmut an den Zesummenhalt an enger Gesellschaft, wou leider net jiddweree kann um politesch-demokratesche Prozess vun de Walen deelhuelen.

Mä ech sinn mer sécher, datt mer nach virun deene Walen an 2 Joer zu all dëse Sujete wäerte konkret ëmsetzbar Mesurë vun allen Parteien héieren - oder éieren net? Mä heiru musse se gemooss ginn.

D'Politiker an hir Parteien - an duerfir ëm sou méi wichteg och, datt si wëssen, wat de Leit hir Suerge sinn - dës konnte si am Politmonitor benennen - e wichtegt Fille vum Bols vun den Awunner, deen de politesche Kompass soll sinn, fir datt déi nächst 2 Joer keng verluer ginn - de Restart Lëtzebuerg muss lo geléngen - mir waarde gespaant op de politeschen Input.