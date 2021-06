A bal genee 2 Joer si Walen - d'Regierung kann, de Resultater vum Politmonitor roueg weider regéieren an hir Pläng ëmsetzen, mee et rumouert zolidd an der politescher Landschaft...besonnesch bei der DP an deene Gréngen ass d'Loft dënn - dat fënnt den Owend de Roy Grotz a sengem Tëscheruff...

Den Tëscheruff vum Roy Grotz

An den Top 10 vum Polit-Ranking hu mer 4 rout Politiker, 3 bloer mat Bettel, Gramegna an Delles a mam San Tanson nëmmen eng gréng Ministesch.

DP a Gréng mussen also alles op hir Hoffnungsdréier setzen: fir déi Gréng: Tanson an ...?!

Jo, wien dann nach?

De François Bausch trëtt - Stand haut - 2023 net méi un. Kox an Turmes sinn am hënneschten Drëttel vum Ranking a vun de Presidente Bernard a Sehovic net ze schwätzen..."Des inconnus au bataillon", wéi et schéngt.

Och bei der Staatsminister-Partei ass ausser dem Fënneft-Klasséierter Pierre Gramegna an dem Lex Delles e grousse Vide bis zu Etgen, Hansen, Baum, Cahen a Meisch - u sech Politiker mat wichtege Chargen, déi heiraus awer keng Visibilitéit entwéckelen a fir d'Leit weder besonnesch sympathesch nach kompetent eriwwerkommen.

D'Sozialiste maachen ëmmer nees e gudde Mätsch am Polit-Sondage, woubäi d'Taina Bofferding sech mam schwieregen Inneministère gutt schléit an och de Romain Schneider a Franz Fayot fir hir Aarbecht honoréiert ginn - Lenert an Aselborn sinn natierlech op den éischte Plazen, souguer virum Charme-Premier Bettel net ze klappen.

Eng Percée wéi eng Rakéit huet de Pirat Sven Clement gemaach, deen 11 Punkte bäileet a sech op d'Plaz Nr 7 katapultéiert - op dëse jonke Mann ass uecht ze dinn. Hie wäert och vun anere Parteien nach dichteg convoitéiert ginn, wëll hien an alle Wielerschichte ka punkten.

D'CSV schléit sech aus der Oppositioun eraus mëttelméisseg gutt, woubäi Plus 5 fir de neie Chef Wiseler e ganz gudde Score ass, iwwerdeem d'Martine Hansen déi selwecht Punkten abéisst. D'Espoire Mischo, Hansen, Galles a Wilmes decoléieren net, mee hale sech stabel.

Kloer - och dëse Politmonitor am luesen Exit aus der Pandemie ass alt nees eng Moment-Opnam: an awer wéisst se eppes: d'Leit passen op, wat Politiker vun sech ginn a wat se leeschten - an dat gëtt honoréiert, oder och net. Mee d'Politiker hirersäits si sécher net verleeën eegen Erklärunge fir hiert Ofschneiden ze ginn. Eng Plaz an der Top Ten fuerdert dann och zum Schaffen an net zum gemittlechen Chillen op....soss kann de Pendel mol séier ëmschloen.