D'Majoritéit vun de Bierger a Biergerinnen attestéiert Blo-Rout-Gréng am Politmonitor, si gutt duerch d'Pandemie manövréiert ze hunn. Bettel, Lenert a Co kënnen et sech awer net erlaben, sech op hire Kriselorbeeren auszerouen. Duerfir sinn d'Problemer, déi bis d'Enn vun der Legislatur ze léise bleiwen, ze grouss.

Commentaire Claude Zeimetz: Krisegestioun ass net alles

Souguer de Covid-19, deen eisen Alldag zanter iwwert engem Joer dominéiert, huet et net fäerdeg bruecht, de Leit hir gréisste Suerg ze huelen, déi se dem Politmonitor no hunn, an zwar de Logement.



Wou bleiwen d'Antikrisemesurë fir de Wunnengssecteur an der Kris? Dat hunn déi aktuell an de fréieren OGBL-President virun e puer Deeg an engem Meenungsbäitrag gefrot. Elo wou d'Präisser vu ville Matières premières no der Pandemie och nach duerch de Plaffong ginn, wäert d'Bauen an noer Zukunft nach méi deier ginn, ma den aktuelle grénge Logementsminister Henri Kox wäert et bis 2023 mam aktuelle Gepléischters net fäerdeg bréngen, a kuerzer Zäit genuch Wunnengen op de Marché ze bréngen. Duerfir feelt net nëmmen de politesche Courage ma och e gemeinsame Projet, dee vun den dräi Koalitiounspartner gedroe géif. D'Diskussioun iwwer Ierfschaftssteier a Co hu gewisen, wéi grouss de Gruef tëscht Bloen, Rouden a Gréngen ass.

Apropos Steieren. War déi zweet Steierreform net mat deen eenzeg grousse Projet, op dee sech Bettel II fir déi zweet Amtszäit eenege konnt? Individualbesteierung a méi Gerechtegkeet an Entlaaschtungen fir Elengerzéier a Wittleit notamment falen awer, wéi antëscht gewosst ass, der Pandemie zum Affer. Vläicht dierft dat Verschiddener am Finanzministère souguer arrangéieren. Dat heescht awer net, datt d'Adaptatiounen net weider néideg wieren. D'Regierung wier allzäit gutt beroden, d'Aarbechten am Hannergrond weider ze dreiwen. Idem fir d'Reform vun der Grondsteier. Wéini déi kënnt, dozou traut sech d'Inneministesch keng Ausso ze maachen. D'LSAP kann nawell frou sinn, wéi vill si nach ëmmer vum Krisegestiouns-Bonus profitéiere kann.

Bei klassesche sozialisteschen Themen wéi der Aarmutsbekämpfung schneit d'Regierungsaarbecht nämlech éischter schlecht of. Ma mat den zousätzleche Congésdeeg an der Erhéijung vum Mindestloun war schonn e gudde Deel vum sozialistesche Polver direkt am Ufank verschoss. An dem Dan Kersch seng onofgeschwaten Iddi vun der Coronasteier gouf direkt mol vum liberale Finanzminister ofgewaatscht. Amplaz probéiert d'LSAP elo, sech fir besser Ausbildungschancen am Santés- a Sozialsecteur staark ze maachen. Zwee Secteuren, déi an der Kris de Kapp fir d'Allgemengheet duergehalen hunn an déi sech elo vun de Proposen aus dem liberale Educatiounsministère, fir parallel Formatiounsweeër ze schafen, ferm virun de Kapp gestouss fillen.

An déi Gréng, déi dierften et déi nächst Méint ganz schwéier kréien, souwuel bei hirer Stammwielerschaft wéi och bei der Gesamtpopulatioun an an den eegene Regierungsreien ze punkten. Si sinn déi eenzeg Partei, déi net aus der Krisegestioun Profit zéie konnt a stinn an engems am meeschten ënner Zuchzwang. De Klimawiessel an de Stau, deen elo no der Kris nees wiisst, ginn zwar vun de Leit als reell Suerg wouergeholl, ma wann et bis drop ukënnt, fir konkreet eppes dogéint z'ënnerhuelen, bléist de politesch Responsabelen e raue Wand entgéint. Donieft hu rezent Episoden wéi d'Nominatioun vum Christianne Wickler an d'Plainte vum Felix Braz de gréngen Image getéitscht. D'Reprochë géint d'Ëmweltministesch kommen do och nach geleeën.

D'Coronakris ass hoffentlech geschwënn hannert eis. D'Regierung awer muss besonnesch dat nächst Joer notzen, fir verlueren Zäit an essentiellen Dossieren opzehuelen a wier gutt beroden, net ze fréi an de Walkampfmodus ze falen. Et ass nämlech nach vill op der Lee.