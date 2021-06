Haalt endlech op, op der Vëlospist ze parken! Dat wëll d’Monica Camposeo a sengem Commentaire vun haut lassginn. Dass et do nach wéineg Sensibilisatioun hei am Land gëtt, huet hatt nämlech viru kuerzem nach selwer missen erliewen.

Parken op der Vëlospist: Commentaire vum Monica Camposeo

An domadder gréissen ech d’Madamm, déi mir gesot huet, ech kéint jo ouni Problem op d’Strooss fueren a si iwwerhuelen. Um Belair souz si mat enger anerer Persoun am Auto ze schnëssen. An enger Strooss, an där Tonne Parkplaze fräi waren. Hiert Argument, wéi ech si dorop opmierksam gemaach hunn, war “et kommen dach grad guer net vill Autoen”. Ahsou, no deem Motto kann ee jo och op enger Plaz fir Leit mat Handicap parken. “Well jo grad keen am Rollstull do ass, ne”. Esou eng Astellung ass net nëmmen egoistesch, mee och einfach respektlos. An am Fall vun der Vëlospist kann et och richteg geféierlech ginn.

Nach viru mol net engem Mount ass zu Berlin eng Cyclistin gestuerwen, well si enger Camionnette, déi op der Vëlospist stoung, huet missen auswäichen. D’Gefor ass also reell! An deen Accident ass nëmme geschitt, well d’Vëlosfuererin ebe gezwonge gouf, sech an den Autosverkéier anzereien. Dobäi gouf si vun engem Camion gesträift an ass doropshin nach op der Plaz gestuerwen.

Wien op enger Vëlospist parkt, hëlt esou en Accident a Kaf.

Zu Lëtzebuerg gëtt et an de Stied allgemeng net vill Vëlospisten. Dann nach am Auto ze mengen, et wier an der Rei, se einfach zouzeparken, ass fahrlässeg. A wéi gesot, och einfach keng sympathesch Astellung.

Genee sou wéi Automobiliste wëllen och d’Cyclisten virukommen. D’Plaz fir de Vëlo am Alldag ass awer schonn zimmlech limitéiert, alles ass op den Auto ausgeluecht.

An ech verstinn dann net, wéi Leit kënne mengen, dass et an der Rei ass Vëlosfuerer dozou ze zwéngen, op hirem Wee nach Obstakele mussen auszewäichen. Dee wéinege Raum, deen et fir de Vëlo gëtt, gëtt dann och nach als Parkplaz gesinn.

A wien elo mengt, ze argumentéieren, et géing ze wéineg Méiglechkeete ginn, fir mol kuerz stoen ze bleiwen, soll entweder och mam Vëlo fueren oder ebe besser sichen.

Et gëtt absolut kee Grond fir aner Leit esou liichtsënneg an noléisseg enger direkter Gefor auszesetzen.