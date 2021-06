De Futtball-Stadion zu München huet gëschter net dierfen an de Reeboufaarwe beliicht ginn. Et war eng Iddi vun der Stad München, d‘UEFA huet dat awer refuséiert a sech op déi politesch Neutralitéit beruff. Dat huet fir vill Kritik gesuergt. Et sollt en Zeeche si fir méi Toleranz a géint Homophobie. Sou e Reebou ass ganz schéin, mengt d'Carine Lemmer a sengem Commentaire, mä Symbolik eleng geet net duer...

Commentaire vum Carine Lemmer

E Stadion beliicht an de Reeboufaarwen...dat sollt en Zeeche si fir Ungarn wéinst hirem ëmstriddene Gesetz an e Signal allgemeng fir selwer bestëmmte Liewensforme vun der sexueller Orientéierung. An deem Sënn ass och dem Manuel Neuer säi Reebou-Kapitänsbännchen e schéint Symbol. Zanter dem 7. Juni schonn huet de Kapitän vun der däitscher Ekipp deen un...als Zeeche vun der ganzer Ekipp fir Diversitéit, Oppenheet, Toleranz a géint Haass an Ausgrenzung. Dat ass anscheinend och néideg, well Homophobie am Futtball – also d‘Ofleenen, souguer den Eekel, wa se mat Homosexualitéit konfrontéiert sinn - schéngt nach ëmmer e grousse Problem ze sinn. De Statement vun der däitscher Ekipp an dem Manuel Neuer sinn an deem Sënn e staarkt Symbol...well am ganzen däitsche Profi-Futtball gëtt et anscheinend keen homosexuelle Futtballer. Keen op d‘mannst, dee sech ëffentlech geout huet. Dat muss een och net, kee soll zu engem Coming-Out gezwonge ginn, mä et seet awer eppes aus, wa schwul Futtballer mengen, si missten hir Sexualitéit verstoppen.

Iwwer 800 Futtballer a Futtballerinnen hunn am Februar an engem Appell vun der Zäitschrëft "11 Freunde" schwule Spiller hir Solidaritéit zougeséchert. An de soziale Medien hu sech dausende Fans deem Opruff ugeschloss. Zanter Joren, Joerzéngte souguer, leeft d‘Sich nom homosexuelle Profi-Spiller. De laangjärege Kapitän vun der Nationalekipp, de Philipp Lahm, réit vun engem Coming-Out of. Mat anere Spiller soll een och net driwwer schwätzen. Senger Meenung no géif et am Futtball an am ganzen Ëmfeld net déi néideg Akzeptanz ginn. Scho gëtt spekuléiert: Mussen d‘Spiller souguer Alibi-Frëndinnen oder Fraen hunn? Wéi géifen d‘Fans reagéieren? A wéi d‘Sponsoren? Jonk Profien, déi iwwer e Coming-Out nodenken, wäerten sech dat sécher ganz gutt iwwerleeën.

Besser gesäit dogéint am Profiberäich bei de Fraen aus. Do sinn homosexuell Spillerinnen acceptéiert. Do geet ee méi oppe mat der Sexualitéit ëm. Leider schléit dat dann och gären an de Géigendeel ëm...nom Motto „Futtballer sinn net schwul, awer Futtballerinne sécher lesbesch“.

De Futtball ass a bleift fir de Moment also nach ëmmer eng richteg „Männersaach“. D‘Reeboufaarwen dës Kéier droen awer hoffentlech derzou bäi, déi Geschlechter-Klischeeën z‘änneren.

