"Féck mech! Féck mech! Féck mech!": Dat ass wuertwiertlech den Opruff an engem Message vun enger grousser Diskothéik an der Stad.

Et ass eng Reklamm, fir de Leit matzedeelen, datt een nees zeréck ass. Och dëse Weekend dierf nees op eiser Danzfläch gefeiert ginn. De Video awer weist, eng knapp ugedoe Fra, déi danzt, ëmmer erëm taucht eng Schrëft op: Fuck me, fuck me, fuck me. An als Ofschloss “*Numm vum Club* made me do it!“

Op de soziale Reseaue gouf dëse Video mëttlerweil geläscht. No ville rosene Reaktioune gouf sech individuell bei verschiddene Leit kuerz entschëllegt – et wier net esou gemengt gewiescht. Ma genee do läit de Problem: Wéi ass et méiglech, datt no all den #metoo Campagnen, déi déi lescht Joren d'Medien an d'sozial Medien iwwerholl hunn, et nach ëmmer als “coole“ Marketing ugesi gëtt, ewéi an dësem Fall, däitlech iwwersexualiséiert Reklammen ze bréngen. Besonnesch bei engem Club, deen ënner männlecher Leedung steet.

“Sex sells“: Kloer, dovu kann een halen, wat ee wëll. A dovu, si mer elo mol éierlech, lieft den Nightlife. A verstitt mech net falsch. Et geet hei net drëm, datt Fraen net dierfe knapp a sexy ugedoe sinn. Et geet hei réng ëm de: „Fuck me“.

Et ass iwwerdeems verständlech, datt de Rimm bei esou munchem Diskothéikbesëtzer grad e bëssen déif hänkt. Et ass ee verzweiwelt, fir nees Leit duerch Dieren ze kréien. Den automatiséierte Grëff awer zu esou enger catchy, awer iwwersexualiséierter, Reklamm ënnersträicht de Problem vun den Diskothéiken, wou déi meescht Leit zwar eng gutt Zäit mateneen hunn, awer och ëmmer erëm Frae mat enger schlechter Erfarung nees Heem fueren.

De Message, deen an dëser Reklamm awer iwwerdroe gëtt, ass, datt ee sech als Mann kann huelen, wat ee wëll. Déi mannste Fra si beim erausgoen op der Sich nom Tripel X, oder nom Drammann, mee einfach op der Sich no enger flotter Soirée ënner Frënn. An dësem Fall ass et eng Illustratioun, déi net zäitgeméiss ass. Et ass e Message, dee sexuell Iwwergrëffer, ongefrot Betaaschten an d'Sexualiséierung vun der Fra just weider no vir dreift.

Onverständlech och, well zanter 2016 an och zanter e puer Wochen zu Lëtzebuerg op de soziale Medien déi sougenannten Hashtag #askforAngela-Campagne en “Trend“ ass. Dëst ass eng global Kommunikatioun, e geheimt Zeechen, eng geheim Fro: Wou ass d'Angela? Dës kann een an engem Club dem Personal oder DJ stellen an esou drop opmierksam maachen, datt een als Fra a Schwieregkeeten ass, respektiv ee belästegt gëtt an Hëllef brauch. Et ass een Hashtag, deen och vu Lëtzebuerger DJen an Nightlife-Personal vill gedeelt gouf.

Ongewollte sexuell Gewalt ass nämlech och zu Lëtzebuerg e reelle Problem. Nee heescht nee. Ëmmer an iwwerall.

Och am Club, an dëse Message soll och kloer iwwerall, och um eegene Profil vun engem Club op de soziale Medie promouvéiert ginn. An net de Géigendeel!