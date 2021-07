Duerchootmen, dat war leider net fir laang. D'Lëtzebuerger Coronazuele klammen nees ferm. Musse mer léieren, mat héijen Infektiounszuelen ze liewen oder hu mer et wéi leschte Summer selwer verbockt? De Pit Everling huet sech seng Gedanke gemaach.

Commentaire vum Pit Everling

D'Zuelen explodéieren. Bei de Fäll gouf et e Plus vu 635% bannent enger Woch. Bei der Wochen-Inzidenz geet et vun ënner 20 op iwwer 120 erop. De Reproduktiouns-Taux läit däitlech iwwer 1. Déi plakeg Chiffere sinn also ellen an di wéi.

Wéi konnte mer eis sou séier nees aus där confortabeler Situatioun eraus beweegen?

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert verweist an enger parlamentarescher Fro op Nationalfeierdag an op d'Nuetsliewen. Sinn also déi Jonk nach net geimpfte Party-Leit responsabel fir d'Recrudescence?

De Wochebilan confirméiert dat op alle Fall: am meeschte gëtt sech net méi an der Famill, mä am Beräich "Loisirs" ugestach. Am meeschte betraff ass d'Alterskategorie 15 bis 29.

Och als Net-Expert stellt sech awer do nach eng aner Fro: Geimpft, getest, nees gesond? Dat kléngt alles gutt, mä wéi adequat ass sou e Covid-Check-System zu dësem Zäitpunkt?

Ëmmerhi schéngen och duebel geimpfte Leit manner gutt géint déi entretemps majoritär Delta-Variant geschützt ze sinn. Et ass nach ëmmer net zu 100% gewosst, ob duebel Geimpfter de Virus wierklech net un aner Leit weider kënne ginn. Et ass net sécher, datt jiddereen, dee mol positiv war, wierklech genuch Antikierper huet, fir de Virus net ze kréien. D'Fiabilitéit vu Schnelltester gëtt vun enger Partie Etüde staark a Fro gestallt.

Et gëtt et gewësse Risk, datt beim Covid-Check-Regime gefuddelt gëtt. Dat ass jo sou eng Saach mat där Eegeverantwortung.

Ass de Covid-Check-System also en Echec, respektiv koum d'Reouverture vum Nuetsliewe bëssen ze fréi? Déi Froe mussen op d'mannst erlaabt sinn.

Hu mer et also verbockt? Statistesch gesinn op alle Fall. Et ass wuel eng Fro vun der Zäit, bis mer am Ausland rëm op Risiko-Lëschte landen.

Sanitär gesinn ass nach alles souwäit an der Rei. D'Situatioun an de Klinicken ass lo mol nach stabel a vläicht wier et falsch, fir lo schonn nees no méi strenge Mesuren ze jäizen, ëmmerhi musse mer iergendwa léieren, mat deem Virus ze liewen.

Trotzdeem: Wéi mer et och lo ëmmer nenne wëllen. Véiert Well, Tësche-Well, Punktuelle Hausse...am Regierungsrot kann op alle Fall net gemaach gi wéi wann näischt wier...an déi aktuell Situatioun weist leider, datt et nach laang net eriwwer ass.