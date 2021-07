D'Never-Ending-Story, wat den neie nationale Futtball- a Rugbystadion ugeet, schéngt säi finaalt Kapitel ze schreiwen. Iwwert d'Finanzen an den Numm war jo scho vill diskutéiert ginn.

E Freideg krut d'Chamberkommissioun Sport an och d'Lëtzebuerger SportPress de bal fäerdege Stadion gewisen. D'Politiker si hellewech begeeschtert vum Stade de Luxembourg. Beim Franky Hippert hält sech d'Begeeschterung awer a Grenzen, wéi de Sportjournalist an sengem Commentaire wëssen deet.

Tëscheruff vum Franky Hippert

Direkt eent fir ewech, vu bausse gesäit den neie Stadion gutt aus, och wann d'Sécherheet do nach verstäert muss ginn. Bannendran ass e global ganz ok. Et gesäit awer esou aus, wéi wann et nach net déi ganz grouss Léift tëscht dem Stade de Luxembourg a mir bis ewell ass. De Stadion ass den traurege Beweis, datt eist Land, wat de Sport ugeet, amateurhaft fonctionéiert, Professionalismus e Friemwuert ass, datt och bei engem nationale Projet, d‘lokal Affinitéite méi staark sinn, wéi se sollen, et am Grand-Duché nëmmen eng ganz kleng Sportkultur gëtt.

D'Symbolik spillt am Sport eben och eng wichteg Roll! Eng Fro: Wat ass e Synonym fir d’Lëtzebuerger Nationalequippen oder Sportler? Richteg, d'Rout Léiwen! Viru Jore war esouguer zu beschte Schleck a Müller-Zäiten d’Diskussioun opkomm, ob de Fändel mam Roude Léiw net de primäre Fändel vun eisem Land soll ginn. Am neien nationale Stadion ass awer net ee roude Léiw ze gesinn. Néierens, weder an de Couloiren, nach bei de Vestiairen, a scho guer net ze schwätze vun an de Vestiairen. Dofir vill Blo, d'Haapt- an d'Éierentribün, an och d'Trainer- an d'Auswiesselbänken. Vläicht fäert de Roude Léiw awer och just, sech ze weisen, well en et selwer nach ëmmer net gleewe kann, datt de Stadion endlech fäerdeg gëtt. D'Katakomben, also d’Gäng bei de Vestiairen, an och soss, si steril an kal, hei awer mat Dominanz, wäiss gro a schwaarz! Hei kann een elo soen, jo mä; les goûts et les couleurs...!

Nee, all Sport- a Futtballbegeeschterte weess, datt d’Faarwen am Sport eng wichteg Roll spillen. D'Squadra Azzura, de neien Europameeschter ass blo..., vläicht waren d'Italiener jo d'Inspiratioun fir de Faarwechoix bei eis, ëmmerhin krut de Stadion jo och Verspéidung, well d'Dieren aus Italien, wéinst dem Covid, net erbäikoumen. Datt dat duerch d’Sportler weltbekannte Symbol vum Land, „den „X“ vum Nation Branding och net ze gesinn ass, seet och vill driwwer aus, wéi wichteg et de politesch Responsabelen ass, fir iwwert de Wee vum Stadion, déi global Strategie, wat d‘Duerstellung vum Land ugeet, an d'Welt ze droen.

Ahjo, wéi gesot, et ginn och positiv Punkten. Dat Éischt, datt et iwwerhaapt emol en neie Stadion gëtt. Dann, dat berüümtste Gaardenhaischen aus dem Land ass dann och wonnerschéin agekleet. D'Sëtzer vun den „normale“ Spectateure sinn an engem flotte rout-wäiss-blo, all Plaze sinn iwwerdaacht, de Wuess ass gutt, a mat de Sound, Luuchten a Videoanlage kann een, wann een et professionell upéckt, och e richtegt flott Evenement ronderëm de Match kreéieren.

An deem Sënn, roude Léiw, sief net esou schei, an huel se!