Där Meenung ass d’Fanny Kinsch a sengem Tëscheruff.

D’Equipe ronderëm de Jeannot Waringo stellt an hirem Rapport fest, datt eng grouss Volontéit bei de Responsabele vun den Alters- a Fleegestrukturen do war, fir d’Recommandatiounen an d’Mesuren ëmzesetzen, ma datt dës net ëmmer kloer waren. Et wier awer falsch, d’Feeler bei der Krisegestioun an deem Secteur eleng op Kommunikatiounsmänktem zréckzeféieren. Et war eng politesch Decisioun op d'Autonomie vun de Strukturen an net op e méi streng gereegelte Kader ze setzen an déi bleift kritesch ze hannerfroen. Fakt ass nämlech, datt trotz grave Mesurë vill eeler a vulnerabel Mënsche krank gi sinn a gestuerwe sinn. Well d’Mesuren, dat däerf ee bei allem Recul net vergiessen, ware grave. Zanter Mäerz 2020 goufen eeler a vulnerabel Persoune vun hirer Famill an hire Frënn isoléiert. Si goufen agespaart. Et ass een hinnen an hire Famille Rechenschaft schëlleg, grad wéi dem Personal, dat dës Mesuren huet missen ëmsetzen.

Well d’Problemer ware laang bekannt – “Mir bréngen et fäerdeg, Visitten am Prisong z’organiséieren, awer net an den Altersheemer” huet notamment d’Ombudsman Claudia Monti hei op der Antenn kritiséiert.

De Jeannot Waringo seet, et géing d’Kompetenz vu senger Equipe depasséieren, sech iwwert den Equiliber tëschent Fräiheet a Schutz vun der Gesondheet auszeschwätzen. Ma dat ass awer eng vun den Haaptfroen. War et verhältnisméisseg an ubruecht, Leit z’isoléieren an anzespären? Geet et duer, den Haiser d'Autonomie z'iwwerloossen, wann et drëm geet Leit anzespären? Oder hätt d’Politik missten e klore Kader setzen?

Gëschter gouf d’Fro opgeworf, op wéi enger legaler Basis de Familljeministère hätt kënnen agräifen – ma d’Covidgesetzer goufe jo spezifesch fir den Ëmgank mat der Pandemie geschriwwen, firwat goufen hei keng méi kloer Reegele geschaf? Goufen d’Rechter vun eelere Mënschen op e wierdegt an onofhängegt Liewen an op Participatioun um sozialen a kulturelle Liewen, wéi an der europäescher Mënscherechtscharta virgesinn, respektéiert? An huet d’Politik alles gemaach, fir engersäits de Leit hir Gesondheet ze schützen, ouni awer anerersäits hir Grondrechter onnéideg anzeschränken?

Déi Froe bleiwen ze klären. Mam Waringo-Rapport dierf nach laang net alles gesot sinn.