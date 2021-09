Där Meenung ass d’Fanny Kinsch a sengem Tëscheruff.

Et geet hei net drëm, naiv ze sinn. Kloer mussen Efforte gemaach gi fir ze verhënneren, datt geféierlech Persounen an d'EU kommen. Wann een de Leit op der Plaz oder an der Regioun kann hëllefen, soll dat op alle Fall gemaach ginn. Ma wann an Zesummenhang vun der Situatioun vun de Mënschen am Afghanistan just vu Grenzschutz, illegaler Immigratioun a Sécherheet geschwat gëtt, entsteet dobäi e geféierleche Generalverdacht, Flüchtlinge géinge beschtefalls kee Schutz brauchen a wiere schlëmmstefalls Terroristen.

2015 dierf sech net widderhuelen - dat war de Mantra vun den EU-Inneminister gëschter. Dobäi goung et awer net drëm, datt muss verhënnert ginn, datt Mënschen am Mëttelmier erdrénken. Oder datt Flüchtlingen a Migranten a Libyen gefoltert ginn. Et goung net drëm, datt kee Memberstaat dierf Leit mat Gewalt dovunner ofhalen an d'EU eranzekommen. Oder datt d'Memberstaate mussen zesummeschaffe fir ze verhënneren, datt Asyldemandeure méinten- a jorelaang a mënschen-onwierdege Konditiounen a Campe festsetzen.

Grenze schützen an d'Leit wäit vun Europa fort halen - déi Prioritéiten hu sech um Treffe vun den EU-Inneminister duerchgesat. Et éiert de Jean Asselborn, datt hie sech als eenzege géint den dominanten Discours an der EU gewiert huet - och wann zu Lëtzebuerg nach laang net alles perfekt ass an ënnert anerem ëmmer nees Kanner am Centre de rétention agespaart ginn. Lëtzebuerg huet och nach keng konkret Versprieche gemaach, wéi vill Leit sollen opgeholl ginn oder Afghanen ouni Statut d'Méiglechkeet ginn, hir Situatioun ze regulariséieren.

Et léisst awer och déif blécken an den Zoustand vun der Europäescher Unioun.