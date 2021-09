D'Annonce, datt de gratis Large-Scale-Testing de 15. September op en Enn kënnt, suergt deels fir hefteg Reaktiounen. Dobäi kënnt dës Informatioun emol guer net sou iwwerraschend. Vill méi misst de Premier sech Froen iwwert d'Aart a Weis stellen, wéi hien dee Paradigmewiessel an aner Messagen an der Covid-Kris un d'Leit bréngt. Well iwwerzeegend war den Optrëtt e Mëttwoch net, fënnt d'Claude Zeimetz an engem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Claude Zeimetz

Op en neits muss ee bal soen a leider well grad den Ament kënnt et op eng gutt Kommunikatioun un. Déi véiert Well rullt an den Impftaux stagnéiert. Trotz Impfbus a fräiem Choix vu Vaccin an Impf-Rendez-Vous. Déi grouss Fro, déi sech net réischt zanter e Mëttwoch stellt, ass: "Wéi soen ech et mengem Impfskeptiker?"

De Frust doriwwer huet een och e Mëttwoch beim Staatsminister raushéieren. An dat ass natierlech net gutt. Dir kritt et quasi gemoolt a loosst Iech d'Sprëtz nach net setzen, ma wat solle mer da soss nach maachen? Sou kann een dem genervte liberale Regierungschef seng Haltung interpretéieren, fir da repetitiv, opgereegt an deels souguer aggressiv nees ze marteléieren, datt "mir all en Deel vun der Léisung sinn", datt d'"Impfung de Wee aus der Kris ass". Dat hu mer elo wierklech dacks genuch héieren.

Lëtzebuerg erhéicht elo ganz zaghaft den Drock a kënnt vum 15. September un net méi fir gratis PCR-Tester fir jiddereen op. A wann, jo wann dann d'Infektiounslag géif unzéien, da kéint een nach e Schrack méi wäit goen. Sou wäit, sou onkloer. D'Regierung a virop de Premier stellen zanter Méint léiwer Schreckenszenarioen en Vue an hoffe vehement, datt et awer net sou wäit kënnt, fir net mussen de Spillverdierwer ze sinn.

Natierlech, eng indirekt oder direkt Impfflicht ass en déiwen Agrëff an d'Fräiheet, deen op kee Fall dierf op déi liicht Schëller geholl ginn an deen d'Populatioun spléckt. Mä ass se dat no annerhallwem Joer Pandemie net souwisou? Op der anerer Säit froen ech mech, ob déi Wischi-Waschi-Haltung hei am Land net mat de Grond ass, datt sech déi Leit, déi bis ewell nach net geimpft sinn, och haut kee Grond fir sech ausmaache kënnen, dat elo ze maachen. Firwat soll e Message, dee viru Méint net ukomm ass, elo op eemol acceptéiert ginn? Dobäi gëtt et europäesch Länner, déi ganz ouni Impfflicht Impftauxen hunn, vun deene Lëtzebuerg nëmmen dreeme kann. Malta, Portugal, Dänemark an och eis belsch Noperen zum Beispill. Vläicht kënnen déi e puer Tipps ginn.