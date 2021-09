En ëmstriddent Ofdreiwungsgesetz am Texas huet d'lescht Woch fir vill Diskussioune gesuergt an erëm eng Kéier en Thema an de Fokus gesat, bei deem d'Meenunge wäit ausernee ginn. An dobäi kann am Fong just ee beurteelen, wat richteg oder falsch ass, fënnt d'Claudia Kollwelter a sengem Commentaire.

Commentaire vum Claudia Kollwelter

An zwar d'Persoun, déi schwanger ass. Et ass eng perséinlech a sécherlech ganz schwiereg Decisioun, déi kee sech wënscht, emol mussen ze huelen, déi allerdéngs och keen engem ofhuelen dierf. Keng aner Persoun a scho guer net e Gesetz.

Ob wéinst gesondheetleche Problemer, enger onstabeler finanzieller oder emotionaler Situatioun, engem Mëssbrauch, enger ongewollter Schwangerschaft oder einfach well ee sech net prett dofir spiert. Et ginn zeg ganz ënnerschiddlech Grënn fir eng Ofdreiwung an en fin du compte ass et e Choix, deen och misst respektéiert ginn, egal wat de Grond dofir ass.

Datt eis Gesellschaft awer nach wäit dovun ewech ass, huet een elo op en neits gesinn duerch d'Aféierung vun engem neie Gesetz am US-Bundesstaat Texas, dat eng Ofdreiwung verbitt vun deem Moment un, wou en Häerzschlag vum Fötus ka festgestallt ginn. Dat ka schonn an der sechster Schwangerschaftswoch sinn, an där ganz vill Fraen emol nach net wëssen, datt se schwanger sinn. Just bei medezineschen Noutfäll ass dem neie Gesetz no eng Ofdreiwung nach erlaabt. Am Fall vun enger Vergewaltegung oder Inzest allerdéngs net.

D'Ofdreiwung gëtt also praktesch komplett verbueden, mee a Punkto sexuell Opklärung oder finanziell, respektiv sozial Hëllef, fir d'Mammen ze ënnerstëtzen, ass net rieds.

Am 21. Joerhonnert schéngt et onvirstellbar, datt een als Fra d'Recht ofgeholl kritt, iwwer säin eegene Kierper ze bestëmmen.

Et ass donieft och bewisen, datt en Ofdreiwungsverbuet net zu manner Ofdreiwunge féiert. Déi, déi sech et leeschte kënnen, reesen dohin, wou den Avortement erlaabt ass, déi, déi awer d'finanziell Moyenen net hunn, sichen aner Weeër – illegal an onsécher. Der Weltgesondheetsorganisatioun no stierwen all Joer ronn 50.000 Fraen un de Konsequenze vun net sécheren Ofdreiwungen.

Zu Lëtzebuerg hunn d'Fraen zwar d'Recht op eng Ofdreiwung an dat bis zu der 12. Schwangerschaftswoch, allerdéngs kann en Dokter refuséieren, e Schwangerschaftsofbroch ze maachen. Sou musse Fraen, déi souwisou schonn ënner extremem Zäitdrock stinn, hire Choix ëmmer erëm justifiéieren a verdeedegen, obwuel d'Gesetz eigentlech ob hirer Säit steet.

An Däitschland gouf 2019 gesetzlech festgehalen, datt keng "Werbung" dofir gemaach dierf ginn. Eng Praxis dierf zwar soen, datt se sou Agrëffer maachen, allerdéngs net soe wéi.

Et gëtt also och bei eis net oppe genuch driwwer geschwat oder de Fraen onnéideg Steng an d'Weeër geluecht bei enger souwisou schonn net einfacher Decisioun.

Ma egal wat de Grond fir dee Choix ass, ass a bleift et der Fra hiren. An amplaz de Choix ze jugéieren, musse mir als Gesellschaft versichen, en ze verstoen.