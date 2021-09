Méi Vëlo, manner Auto, manner Restaurant a Café, méi Ausgabe fir Liewensmëttel a Gedrénks - datt d'Konsumgewunnechte vun de Lëtzebuerger sech wärend dem Pandemie-Joer 2020 geännert hunn, dierft wuel keen iwwerraschen. Elo gëtt eng nei Statec-Publikatioun e puer Ablécker an d'Akafsverhale vun de Stéit. Wéi et schéngt, gouf net onbedéngt manner consomméiert, ma anescht. Entwécklungen, déi et sech lount am A ze halen, fënnt d'Fanny Kinsch a sengem Commentaire.

Commentaire vum Fanny Kinsch

Ugefaange beim Alkohol: d'Lëtzebuerger Stéit hunn 2020 am Schnëtt 727 Euro fir alkoholescht Gedrénks ausginn, vill méi wéi dat Joer virdrun, wou dee Budget bei 414 Euro louch. Dat ass sécherlech zum Deel drop zréckzeféieren, datt Caféen a Restauranten zou waren. Hei hunn d'Leit 60, respektiv 40 Prozent manner ausginn. Allerdéngs ass d'Gedrénks am Café oder Restaurant méi deier. Hunn d'Leit also méi gedronk oder net? Ginn et demografesch Gruppen, deenen hiren Alkoholkonsum sech geännert huet an huet dat laangfristeg Konsequenzen? An a wéi fern si mer hei am Beräich vum problematesche Konsum, vu Suchtverhalen?

Et gouf 2020 méi Iessen heem bestallt, ma dat kompenséiert awer nëmmen zum Deel dat, wat d'Leit manner am Restaurant ausginn hunn. Dofir hunn d'Leit méi fir Liewensmëttel, virun allem frësch Produiten ausginn a fir Kichenapparater. An et gouf méi doheem gewierkelt, d'Stéit hunn en Drëttel méi ausginn, fir Material fir Saachen ze reparéieren. D'Leit hu sech also equipéiert, fir méi selwer doheem ze maachen, ma war dat just eng Phas oder net?

Dee wuel spektakuläersten Trend dann zeechent sech beim Transport of. 2019 huet d'Politik scho vun engem Vëlosboom geschwat, ma géint 2020 war dat nach näischt. 634 Euro hunn d'Stéit zejoert fir d'Kafen an d'Reparéiere vu Vëloen ausginn, méi wéi 500 Euro méi wéi dat Joer virdrun. Op där anerer Säit gouf duerch Lockdown an Teletravail bal e Fënneftel manner fir Sprit ausginn. Fir eng Iddi ze ginn: de Statec hat d'lescht Joer virgerechent, datt d'Leit duerch d'CO2-Steier 2021 8% manner Bensinn an Diesel consomméiere géingen.

D'Pandemie hat hei also en Effekt op d'Gewunnechten, deen d'Politik eigentlech och areeche wëll - méi Vëlo, manner Bensinn an Diesel - ma duerch Mesuren, déi baussent sanitärer Kris zu engem gudden Deel net ubruecht wieren. Elo huet all zweeten 3-5 Vëloen doheem stoen, ma verstëbsen déi elo am Garage oder fueren d'Leit weider domat? Wann net, firwat? Gëtt de Vëlo awer éischter als Fräizäitaktivitéit ugesinn? Ass et eng Fro vu Sécherheet op de Stroossen?

Am Sënn vun der Nohaltegkeet ass d'Politik jo drëms beméit, d'Leit z'incitéieren, hir Konsumgewunnechten z'änneren. Elo wier eng gutt Geleeënheet ze gesinn, wéi eng Encouragementer fonctionéieren a wéi een dës nohalteg bäibehale kann.