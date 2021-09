De Moien eng Bipartite mat de Gewerkschaften, Visitten um Terrain, a Betriber a Schoulen: de Staatsminister Bettel preparéiert sech aktiv op seng Ried zur Lag vun der Nation, haut op den Dag an 3 Wochen um Krautmaart. Ouni wëllen an eng ze vill grouss Erwaardungshaltung ze verfalen, ass de Roy Grotz awer ganz gespaant op dëse politeschen Discours...

a politesch muss e sinn, an net eng geblimmelt Opzielung vu Geleeschtem:

wéi mer duerch d'Kris komm sinn, wéi grouss d'Solidaritéit an den Iwwerschwemmungsregioune war, wéi e flotte Bilan een no der Corona-Fouer kann zéien a wéi mer eis dach alleguer sou vill op d'Expo zu Dubai freeën.

Etat de la Nation / De Commentaire vum Roy Grotz

Nee - Ech wëll zB héieren, wéi d'Aarmutsschéier enfin soll zesummegoen, wou un den ominéise Steier-Schrauwe ka gedréint ginn, fir méi sozial Gerechtegkeet, wéi administrativ Prozeduren an enger user-frëndlecher digitaler Ära ukommen a wéi sech d'Regierung - ouni Impfflicht - erreeche wëll, datt sech nach méi Awunner picke loossen.

Ech wëll héieren, ob déi Jonk vun der Klima-Maniff dëse Freideg eescht geholl ginn an dem Klimachangement net mat Verbueter an Angschtmaachen entgéint getratt gëtt, mee mat Mënscheverstand a sou, dass och Jiddwereen d'Klimaschutz- an Emissiounsspuerziler ka matdroen an novollzéien - net um Bockel vun zB der Landwirtschaft, wou d'Baueren als Sënnebock sollen duerhalen, mee an engem kollektiven Effort.

Dozou gehéiert natierlech, datt Jiddweree sech muss iwwerleeën, säint bäizedroen a seng Komfort- a Vakanzenzon och bewosst ze verloossen - am Corona-Lockdown huet dat MISSTE goen. Fir d'Welt vu muer ze schützen, MUSS dat och de Fall sinn. D'Welt brennt, Jiddweree muss mathëllefen ze läschen an aktiv ginn.

Genee an dëse politesche Felder erwaarden ech mer, datt de Staatsminister net nëmme seet, wou hien de Som wëll geheien a wéi de politesche Karschnatz soll erageholl an d'Wale gewonne ginn, mee ganz konkret an duerchféierbar Mesuren.

Eng Politik vum Courage an de Visiounen, an net dem Clientsdenke verfall.

A firwat soen ech dat alles? Ma well ech fäerten, datt wann d'Dräier-Regierung net de Courage huet an iwwerall hei Neel mat Käpp mécht, datt Anerer dat wäerten an Ugrëff huelen. Bescht Beispill: d'Campagne ëm d'Verfassung oder soe mer besser d'Net-Campagne vun der Legislatioun, déi d'Fundament vun eiser Gesellschaft ass.

Mat der ADR huet sech lo eng Partei deem Dossier ugeholl, déi genee weess, wéi sensibel a kriddeleg Froe vun Nationalitéit, Sprooch, Identitéit a Monarchie sinn....an engem Toutes-Boîtes verbreet d'Partei hir eegen Interpretatioun a gëtt domat der Regierung e ferme Fouss hannebäi, wat d'Kommunikatioun vun der Verfassungsreform ugeet - déi bis dato inexistent ass. "Kuckt net ewech - et geet ëm Är Zukunft" artikuléiert d'ADR hir Campagne, déi vun Hannerdiere schwätzt, mat deenen d'Famill géif zerstéiert an d'Auslännerwalrecht agefouert ginn. Op d'Mannst areecht d'ADR, datt d'Leit lo iwwer d'nei Verfassung schwätzen, datt aner Parteien de Schwanz bäizéien a sech och net op dee fir SI extrem geféierleche Referendum aloossen, ass e réngt taktescht Spillchen an u sech komplett ouni Courage an domat schappeg.

Mee vläicht kréie mer jo och zu dësem wichtege Kapitel a Saachen "Zukunft vum Land" am Etat de la Nation kloer Aussoen. Dir mierkt, datt meng Hoffnungen op de Xavier Bettel a säin Speech grouss sinn an ech sinn mer sécher vun esou engem caléierten a verséierte Politiker net enttäuscht ze ginn...?!