276 Milliounen Euro fir 5 nei Flüchtlingscampen op de griicheschen Inselen huet d’Europäesch Unioun deblockéiert. D’lescht Woch gouf deen éischte Camp op Samos ageweit. 3.000 Persounen, déi aus hirem Heemechtsland geflücht sinn, sollen hei kënnen ënnerkommen. E Camp, deen e battere Bäigeschmaach hannerléisst an d’Flüchtlingspolitik vun der EU oppe leet, fënnt d’Monica Camposeo am Commentaire.

Commentaire vum Monica Camposeo

Ganz feierlech schneit de griichesche Minister fir Migratioun Notis Mitarachi e blot Bändchen duerch. Am Hannergrond Sécherheetspersonal an héichrangeg Beamten, déi Fotoe maachen. Da geet hien duerch déi securiséiert Dréi-Dier an de Camp eran. Biller, déi duerch d’Welt ginn. A Biller, déi direkt weisen, wéi sech d’EU ëm Leit këmmert, déi hu misse flüchten.

Fir Sécherheet musse si elo hir Fräiheet opginn.

Ronderëm d’Struktur ass nämlech pickegen Drot, fir eran an eraus muss een duerch eng Sécherheetskontroll, an der Nuecht bleiwen d’Dieren zou. Mënscherechtsorganisatioune vergläichen den neie Camp mat engem Prisong.

Vun den desolaten Zoustänn an den dacks improviséierte Flüchtlingslager op de griicheschen Inselen ass ëmmer erëm an der Press geschwat ginn. Dass sech eppes huet missen änneren, ass offensichtlech. Ma wéi elo gehandelt gëtt, iwwermëttelt ganz kloer de Message: Si solle bleiwen, wou se sinn. Virun der Festung Europa.

Dass méi humanitär Hëllef direkt an de Kriseregiounen oder de Nopeschlänner soll geleescht ginn, ass jo och eng Fuerderung, déi dacks vun deenen opbruecht gëtt, déi bei sech am léifste keng nei Leit wëllen ophuelen.

An ech wëll op dëser Plaz op kee Fall all Camp mat deem neien, héich gesécherten op Samos vergläichen. Mä d’Liewen an engem Flüchtlingslager, och an deem beschten, bedeit awer trotzdeem wéineg Perspektiv. D’Kanner kënnen zwar dacks an d’Schoul goen, mä wéi solle si sech an enger Zort Parallelwelt eng Zukunft opbauen? En neit Liewen an engem neie Land ufänken, dat geet nämlech net esou einfach.

Vun de bal 21 Millioune Mënschen, déi Enn 2020 dem Uno-Flüchtlingshëllefswierk UNHCR no weltwäit op der Flucht waren, konnt mol net 1% an engem Drëttland en neit Doheem fannen. Dat ass awer u sech déi eenzeg nohalteg Perspektiv. Déi aner Méiglechkeete wieren, am Camp bleiwen oder zeréck an e Krichsland goen. Oder ouni Pabeieren enzwousch ënnerkommen. Schéngt mer alles net wierklech eng dauerhaft Léisung ze sinn.

Mir ass bewosst, dass dës Thematik vill Facetten a ganz bestëmmt net just eng Léisung huet.

D’Hëllefsorganisatioune maachen och eng ganz wichteg Aarbecht an de Campen, ouni Zweiwel. Och déi international Ënnerstëtzung ass noutwenneg, fir de Leit op mannst dat Néidegst, also en Ënnerdaach a Sécherheet kënnen ze bidden.

Wien awer als Argument op d’Flüchtlingspolitik seet, "et muss de Leit méi op der Plaz gehollef ginn", sollt awer mol kuerz nodenken a sech wéinstens bewosst maachen, wat dat fir Millioune vu Leit bedeit. A wat dat dann och fir déi nächst Generatioune bedeit.