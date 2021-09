Nodeems an Däitschland feststeet, dass eng Rout-Rout-Gréng-Koalitioun mat deene Lénke wuel net méi dran ass an eng Groko säi Sex-Appeal fir béid grouss Parteie verluer huet, kënnt een net laanscht d'FDP an déi Gréng, fir eng Regierung an Däitschland ze forméieren... An net nëmmen dat: grad déi 2 méi kleng Parteie wäerte wuel ufanks den Toun bei der Regierungsbildung uginn, mengt den David Winter.

Gréng an FDP misste sech, op alle Fall der FDP no, dohier als éischt mol an aller Rou gesinn a Gewënner SPD a Verléierer CDU/CSU an der Sall d'attente sëtze loossen. Dass den Armin Laschet an den Olaf Scholz es Leed wäerte ginn ze waarden, opstinn, sech d'Hänn reechen an dach nach eng grouss Koalitioun bilden, dierften d'Annalena Baerbock vun de Gréngen an de Christian Lindner vun der FDP manner fäerten. Nom Schreckgespenst Rot-Rot-Grün ass d'Groko scho laang keen Thema méi bei béide Kanzlerkandidaten, dat huet ee kloer eraushéiere bis ewell, obwuel een et natierlech nie komplett ausschléisse kann. Ma gëtt dann effektiv den Olaf Scholz Kanzler? Géif d'Unioun dat sou akzeptéieren? An ass dat d'Definitioun vum radikale Wiessel, vun der "Zukunftsregierung"?

Et wäert am Ufank wuel éischter sou sinn, dass déi 2 méi kleng Parteien Uspréch kënne stellen an definitiv elo mol um méi laangen Hiewel sëtzen. An dat ass eng interessant Situatioun, respektiv Konstellatioun virun allem aus der Siicht vu beispillsweis engem Politikwëssenschaftler an eng bequem Positioun fir Baerbock, Habeck, Lindner a Co.

Et gesäit op alle Fall virun de Sondéierungsgespréicher mol sou aus, wéi wann eng Jamaika-Koalitioun, also eng Koalitioun mat der CDU/CSU, liicht favoriséiert ass, virun allem säitens der FDP an natierlech och der Unioun selwer. Déi Gréng hale sech virun den Diskussiounen do e wéineg méi bedeckt, obwuel dach generell gewosst ass, dass déi Gréng wuel och groussen Interessi hunn, d'SPD mat an d'3er-Boot ze huelen, well een hei an de Klimafroen awer méi liicht dierft duerch d'Waasser kommen.

Interessant am Verglach zu Lëtzebuerg ass, dass eng CDU eng 1. Plaz contrairement zu enger CSV net als en Argument fir e Regierungsusproch ugesäit. Dass se mat engem Minus vun 8-9% déi Partei vun alle sinn, déi däitlech am meeschte Wieler verluer hunn, schéngt interessanterweis op eemol keng wichteg Roll méi ze spillen. Dass dat eventuell dowéinst sou ass, well d'Unioun selwer déi Plaz net méi anhëlt, wier natierlech eng béisaarteg Ënnerstellung. Hei spille sou Klengegkeeten a Spillereie wéi eng 1. oder 2. Plaz op eemol keng Roll méi, mä dass eng „Zukunftsregierung“ séier a virun allem mat engem Armin Laschet als Kanzler un der Spëtzt zesumme mat FDP a Grünen op d'Bee gestallt gëtt.

Eng arithmetesch Koalitiounsoptioun, mat enger CDU am Boot, gëtt e Laschet eben ongär of, dat liicht an. Dass awer elo op eemol eng 1. oder 2. Positioun näischt méi zielt an och de Fakt, dass d'CDU grousse Verléierer an d'SPD grousse Gewënner ass, net méi relevant ass, iwwerrascht dann deen een oder aneren an ass natierlech reng demokratesch gesinn héchst bedenklech. En plus ass dëst och de Contraire vun deem, wat d'Uniounsparteien nach virun e puer Deeg an deem Zesummenhang behaapt hunn. "Heiligt der Zweck also die Mittel" an dësem Fall?

Zwar freet sech den Olaf Scholz iwwert en historescht staarkt Resultat an eng gestäerkte Positioun an der Partei an och am Bundestag, ma kuckt hien eventuell schlussendlech awer an déi sougenannte „Röhre“, dat well awer kee mat him an eng Koalitioun geet an eng staark SPD an d'Oppositioun goe muss? Wat dénge vill Stëmmen, wa keng vun den anere Parteie mat engem iwwert déi magesch 50% goe wëll? Hei huet jo och de Lëtzebuerger d'Erfarung gemaach, dass d'Unzuel vun de Stëmmen dacks net méi sou wichteg sinn... Parallellen tëscht de Bundestagswalen an de leschten Ausgäng vun de Walen zu Lëtzebuerg sinn dohier net z'iwwersinn... Just dass d'Schicksal vun der CSV enger däitscher SPD elo kéint bléien.

Op der anerer Säit ass et elo och interessant ze gesinn, op een enger Annalena Baerbock eng Jamaika-Koalitioun iwwerhaapt appetitlech maache kann, oder ass d'"Ampel-Koalitioun" fir déi Gréng dach vill méi einfach, sou dass laang a schwéier Sondéierungsgespréicher dierfte virun der Dier stoen, och wann ee sech eng Regierungsbildung virun de Chrëschtdeeg wënscht... Wann FDP a Gréng sech net eens ginn a béid sech op hir Wonschkoalitioun verkrampfen, wier ee souguer an enger Patt-Situatioun, mat onbewosstem Ausgang, e Wee, dee sech allerdéngs och kee wënscht...

Et stinn also praktesch genee sou vill Froen am Raum, wéi virun de Walen an Däitschland. Villes steet och nom Vott vun de Wieler nach komplett op. Sécher ass awer, dass et no 16 Joer nees e Mann un der Spëtzt vun enger Regierung dierft ginn, also deen éischten nom Gerhard Schröder, engem Sozialist. Wien dat wäert ginn, kéinten FDP an déi Gréng ënnert sech decidéieren an dem däitsche Vollek an den 2 Hären am Wartesall dat dann, hoffentlech wéi gesot virun de Feierdeeg, matdeelen. Well sécher ass, et gëtt, wéi et ausgesäit, just eng Regierung mat deene Gréngen an der FDP, "das Zündlein an der Waage" si komescherweis dëst Kéier SPD oder Unioun. "Wie bitt méi?", kéint de Motto also heeschen. Et dierf ee gespaant sinn, wéi d'Parteie vun den zwee méigleche Kanzler sech hei uleeën, fir Gréng/Giel ze gefalen.