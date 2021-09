De Wal-Poker an Däitschland ass entaméiert: all Parteie wëllen e Stéck vum Pouvoir kréien; och wa se net onbedéngt a schonn guer net "kloer" vun de Wieler de Réck gestäipt kruten - hei am Land ass et eng aner Situatioun. Do annoncéiere Poids-lourdsen" aus der Politik elo ewell hir Pensioun. E Commentaire vum Roy Grotz.

Commentaire vum Roy Grotz

Eppes ganz Normales u sech, wann een déi 60 usteiert: Ganz wéi den "Ech wëll mäi Liewen zeréck"-Etienne Schneider, deen aktuell kamoud a flott an diverse Verwaltungsréit sëtzt an also en décken ekonomesche Pouvoir huet, soen och 2 aner Sozialisten, datt mat hinnen net méi ze rechnen ass, wann d'LSAP no 2023 nach emol sollt an eng Regierung kommen - jo vläicht souguer kënnen de Staatsminister stellen.

Den Dan Kersch weess, datt hien als aktuelle Vizepremier sécher keng méi wichteg Gei ze spillen kritt a weess genee sou gutt, datt hien net op éiweg Loscht huet, eng Statisten-Roll ze besetzen; duerfir elo ewell - ouni Nout - 2 Joer virun de Walen d'Annonce, datt hien net méi wäert fir e Ministerposten zur Dispositioun stoen.

Datt hie par contre opstoe léisst, wéini hie seng Portefeuillen zur Dispositioun stellt an de Georges Engel wäert noréckelen, bréngt d'Partei an eng penibel Situatioun, well op dës Manéier definitiv keng zukunftsweisend Politik ka gemaach ginn, wa sou eminent wichteg Personal-Froen net kloer an däitlech gekläert sinn, mä am "flou" bleiwen - do ass de Parteichef Cruchten net ze beneiden an dat mierkt een him och un.

Idem, wat de politeschen Harakiri vun der Coronasteier-Iddi vum Dan Kersch ugeet - woubäi ech wierklech dru gleewen, datt dem Politiker vum lénke Fligel vun der LSAP effektiv dru geleeë war, heimat d'Profil vu senger Partei ze schäerfen.

Beim Wieler-Chouchou Romain Schneider ass et eng aner Saach, wat seng Annonce vum Net-Méi-Untrieden ugeet: no laange Joren an der Politik weess hien, datt et un der Zäit ass, lues a lues Plaz ze maachen - dem Claude Haagen gëtt par contre nogesot, net déi grouss Loscht op e Regierungsposten ze hunn. hannendru gammst ewell mam Amir Vesali e Juso, dee seng Ambitiounen net verstoppt - wat der Partei dann och duerchaus géif gutt doen.

Iwwregens ass de Romain Schneider nach e Joer méi jonk wéi den Dan Kersch...

Exit Kersch a Schneider also... nieft dem Shooting Star Paulette Lenert dierft de Jean Asselborn absolut nach Loscht hunn, fir seng rout Partei-Frënn als Co-Spëtzekandidat zur Verfügung ze stoen - d'international Talk-Show-Büne sinn him sécher.

Mä wie weess, wéi d'Walen iwwerhaapt 2023 ausginn a wien dann Usproch op de Pouvoir ka stellen a wéi dann de Wielerwëlle gedeit gëtt - Däitschland mécht et vir, wéi flexibel interpretabel esou Walresultater sinn - wéi Knätschgummi - ech halen et mam Schiller sengem Zitat "drum prüfe, wer sich ewig bindet..." - dat wäert sech och d'Lëtzebuerger Dräier-Koalitioun denken, wa se an 2 Joer d'Walresultater analyséiert an driwwer nodenkt, mat wiem een dann de "Mariage de raison" ageet.

Mä bis dohinner vergi jo nach 24 Méint - vill Zäit also, fir eis all ze weisen, wat se nach drop hunn - mat neien oder ale Käpp - Haaptsaach dem Land bréngt et eppes an eminent wichteg Froen, wéi zum Beispill Logementskris a Klimachangement ginn eescht geholl an ugepaakt.