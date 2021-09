Ech hunn den Androck, wat d’Situatioun méi verfuer ass, wat d’Klameren un der Muecht méi grouss ass.

En Tëscheruff vum Frank Goetz

Natierlech huet dat mat Frust ze dinn, Politiker si jo och nëmme Mënschen, ech hoffen dat mol. An et sinn natierlech och perséinlech Schicksaler, déi dacks un e puer Prozenter hänken, an déi aus dem léiwe Parteikolleeg vu virun den Resultater e knallhaarde Géigner duerno maachen.

An dat ass sécher keng Kärkompetenz vun enger CDU. Och SPD-Politiker hate scho mol ganz grouss Problemer eng Néierlag anzegesinn.

A wa bei deene Gréngen da zwee schonn ofgemaach hunn, wie vu hinne Vize-Kanzler gëtt, a bei der FDP ee just an eng Regierung geet, wann e Finanzminister gëtt... Naja...

Et si genee déi Muechtspiller, déi de Klischee géint Politik a Politiker confirméieren. Lassloossen, agesinn, datt ee verluer huet ... weist dogéint Gréisst am gudde Sënn.

Zu Berlin hunn dëse Weekend zegdausende Jonger fir hir Zukunft demonstréiert, an de Spideeler huet d’Fleegepersonal gestreikt a vill Leit wëssen net, wéi se hir Wunneng nach bezuele sollen.

Déi Nei un der Muecht, wien och ëmmer, hu genuch ze dinn.