„Solle se mol hiren Handy ofginn a sech net vun den Eltere mam Auto féiere loossen!“. Vill Erwuessener kritiséieren déi Jonk, déi fir méi Klimaschutz op d'Strooss ginn. Schued, fënnt dat d'Carine Lemmer am Commentaire.

De Commentaire vum Carine Lemmer

Natierlech profitéiere vill Schüler vum Klimastreik, fir net an d’Schoul ze goen. Wär jo och ganz komesch, wann dat net sou wär. Et gouf schonn ëmmer gären op déi Jonk geklappt. Ob fréier, ob a Coronazäiten oder elo wa se op d‘Strooss ginn, fir méi Klimaschutz. Vill Erwuessener hu vergiess, datt si och emol jonk waren.

„D‘Jugend vun haut“...kritt gären d'Viruerteeler of. Si ass liddereg an interesséiert sech fir näischt. A wann déi Jonk dann op d‘Strooss ginn, dann ass dat esou louche, datt et net kann Eescht gemengt sinn. A mam Aktivismus wëlle se bestëmmt just hiren ëmweltschiedlechen Liewensstil kompenséieren!



Dat Argument léisst sech natierlech gutt ëmdréien. Déi Jonk liewen an der selwechter Gesellschaft wéi mir. Den Handy an de Konsum kréie se vun den Erwuessene virgelieft. Vill vun hinnen hunn awer erkannt, datt sech eppes ännere muss. Souguer wann der vill matginn, déi sech net direkt fir de Klimaschutz interesséieren. Déi Jonk fuerderen d'Politik op eppes z'ënnerhuelen, wëllen Aschränkungen. Fräiwëlleg geet net duer, dat hu vill Jonker erkannt. Vill Erwuessener kréien eppes u sech, wann een hinnen eppes verbitt, wat der Allgemengheet schued. Wiele kann een eréischt mat 18. Also ass e Protest op der Strooss logesch. An d'Opmierksamkeet kritt een als Schüler sécher vill méi, wann een dee Moment net an d‘Schoul geet – mä ebe streikt.



Radikal Haltungen... ideologesch d'Welt retten an Aarbechtsplaze vernichten a kee Versteesdemech fir d'Suerge vun de Leit hunn, dat ass natierlech – egal ob vu Jonk oder Al – näischt wat weider hëlleft. Arroganz ass ni gutt. Klimaschutz kascht ganz vill Suen. Déi gëtt een net just aus, well een e "Gutmensch" ass. A scho guer net wann ee se net huet. Do ass d‘Politik gefuerdert. Ech ersetzen net meng Masuttsheizung, wa se nach geet, just fir d'Klimapolitik. De Betrib stellt net einfach vu Gas op Elektresch ëm a bezilt dann duebel. Do brauch et nach eng aner Motivatioun. D'Politik muss Gas ginn an dat Eescht huelen.