De Wëlle war do, mä d'Ëmsetzung schéngt an d'Box ze goen. Cannabis schéngt wuel net, en tant que tel legaliséiert ze ginn. An der ganzer Diskussioun gëtt et sécherlech Argumenter an déi eng an an déi aner Richtung. De Pit Everling bedauert trotzdeem en eidelt Verspriechen.

D'Ambitiounen am Koalitiounsaccord 2018 ware grouss. Depenaliséierung, Produktioun, Vente a Besëtz, alles strikt gereegelt a staatlech kontrolléiert. Lëtzebuerg wollt Pionéier a Virreider ginn, gouf am Ausland scho plazeweis gefeiert. 3 Joer drop hänkt de Projet an zwar ferme, huet den 100,7 rezent gemellt. Wéi et genee weidergeet, schéngt net kloer. Commentaire vum Pit Everling Wourunner datt dat genee läit, dozou hale sech all déi concernéiert Acteure bedeckt, wat bedauerlech ass, ëmmerhi ware jo virun 3 Joer Saache versprach ginn. Dat léisst Raum fir Spekulatioun.



Ee vun de grousse Problemer ass wuel deen, datt verschidden Nopeschlänner mam béise Fanger op eis weisen, déi déi eis Steierparadäis vernennen, sollen eis net och nach als Kiffer-Oas betitelen.



Tatsächlech stelle sech wuel eng Partie rechtlech Froen, sou datt en eventuellt Gesetz et schwéier kéint kréien, d'Strooss ze halen, notamment europarechtlech gesinn. Dernieft géing Lëtzebuerg da wéi et ausgesäit och géint UN-Konventioune verstoussen, ass de Journal gewuer ginn.



Op alle Fall schéngt d'Dräier-Koalitioun op d'mannst bei der Vente vum Cannabis kal Féiss ze kréien a fäert diplomatesch a rechtlech Problemer.



Da spille personell Changementer eventuell eng Roll. De Gesondheetsminister Etienne Schneider an de Justizminister Felix Braz sinn net méi an der Regierung, d'Paulette Lenert an d'Sam Tanson sinn den Dossier vläicht net grad sou ambitionéiert ugaange wéi hir Virgänger. Vläicht ass de Wëllen net méi sou do, fir e Wee ze fannen. Vläicht muss een déi ganz Saach och als weidere Kaddo vum Etienne Schneider gesinn, mat deem déi aner lo geplot sinn.



Wann d'Legaliséierung vum Cannabis net ze realiséieren ass, dann hätt dat 2018 scho kéinte respektiv misste gewosst sinn. Well egal wat nach derbäi rauskënnt, kann ee wuel elo scho vun engem politeschen Echec am Dossier schwätzen. Wat d'Saach ugeet, gëtt et valabel Argumenter fir a géint eng Legaliséierung. Ma wann e Verspriechen aus engem Koalitiounsaccord net gehale gëtt oder souwisou net ze hale war, dann ass dat awer bësse penibel. Ëmmerhin dierften eng Partie Wieler lo fatzeg enttäuscht sinn, denke mer eleng u verschidde Jugendparteien.