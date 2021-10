Facebook ass zu engem risege Muechtapparat ginn. Laang Jore gouf nogekuckt. D’Kritik um Geschäftsmodell gëtt elo awer ëmmer méi grouss. Mä wien soll d'Verantwortung fir Ännerungen iwwerhuelen? D'Entreprise, d'Politik, den Notzer? D'Diana Hoffmann kommentéiert.

De Commentaire vum Diana Hoffmann

Méindeg Owend, 18 Auer. De Mark Zuckerberg geet ongewollt offline. A mat him vill vu sengen 3 Milliarde Follower weltwäit. Den Ausfall vu Facebook an den Duechterfirmen Instagram, Messenger a WhatsApp hunn déi enorm Reechwäit vum Konzern nees eng Kéier virun Aen gefouert. De Message un de Kolleeg ass net méi erausgaangen, d’Scrollen op den diverse Plattforme war net méi méiglech.

Facebook ass awer keen onschëllege Konzern, deen eleng dovunner lieft, Mënschen ze verbannen. Mat Posts a Klicks ginn Daten iwwert d’Notzer gesammelt - iwwert di lescht Joerzéngten ëmmer méi. Dëst ënner anerem fir geziilte Contenuen unzeweisen, déi bei de jeeweilegen Notzer passen. Gewosst ass dëst, ze stéiere schéngt et keen. Genotzt ginn d‘Plattformen trotzdeem. Et ass jo schéin, wann di parallel Facebook-Welt dat eegent Weltbild verstäerkt.

Iwwer Joren ass de Facebook Konzern esou zu engem iwwermächtegen Apparat gewuess, capabel seng Notzer ze manipuléieren. Dem Konzern selwer ass et awer iwwerhaapt guer net méi méiglech, de ganze Contenu op de Plattformen ze iwwerpréiwen an ze geréieren.

Och Mënsche mat schlechten Absichte sinn op den Netzwierker ënnerwee an dat kann och emol geféierlech ginn. Interesséiert huet dat d'Staate laang Joren net. Si hu laang nogekuckt, matgemaach. An da gëtt vum Konzern verlaangt, Verantwortung ze iwwerhuelen?

Dass dësen dann net wierklech drëms beméit ass, kann een enger profitorientéierter Entreprise eigentlech net iwwel huelen. Déi iewescht Etage weess genau, wat fir e Spill mat den Notzer gespillt gëtt.

De Benefice ass enorm, wisou soll Facebook eppes änneren? Jo, villäicht fir den Image. Méiglech wiere kleng Saachen - zum Beispill Haass-Kommentare besser geréieren. Fir awer Manipulateuren ze stoppen, dat gëtt mam aktuelle Geschäftsmodell schwéier. Dofir, muss eng Reguléierung vu bausse kommen. Mat méi strenge Spillreegelen a méi Transparenz. An dat fir all di grouss Konzerner.

Zu dëse gehéiert och d‘Sichmaschinn Google, mat der Videoplattform YouTube. Su munch Verschwörungstheoretiker oder Rassiste ginn hei vun hire Fans wei Popstare gefeiert - a Google? - dréckt béid Aen zou. Fir d’Autoritéiten ass de Sujet e gliddegt Eisen – en Agrëff net einfach, och wéinst dem Stellewäert, deen sou Konzerner mëttlerweil an der Gesellschaft hunn. De Sujet schéngt also: Too big to fail.