Eis aarm Deputéiert. Wéinst Corona ass déi grouss Vakanz an de leschte Woche méi kuerz ginn.

Trotzdeem, um zweeten Dënschdeg am Oktober ass déi offiziell Reouverture an der Chamber. Anescht wéi d'Leit et agetriichtert kréien, ass deen Datum net an der Constitutioun mee am Chamber-Reglement, ech mengen et ass esou guer den Artikel 1, festgehale ginn. Mä et sief.

En Dënschdeg ass déi offiziell Rentrée, se ass no 18 Méint emol nees um Krautmaart. An et geet direkt mat 100 à l'heure lass: der Deklaratioun iwwert d'Lag vun der Natioun ënnert dem Motto: "eise Wee, eist Zil".

Ziler ginn et der genuch: Chômage ofbauen, Léierplaze fir déi Jonk, sozial Gerechtegkeet, e gerechte Wirtschafts-a Sozialmodell, eng nohalteg Natur mat och aneren Optioune wéi dem Elektroauto, ee Schoulsystem, dee funktionéiert, Verfassungsreform mam Abanne vun de Wieler, d'Sécherheet, eng Äntwert op d'Fro, wéi eist Land an 12 Joer soll ausgesinn, wéi eng Perspektiven huet eis Jugend an de Probleem vum Logement, deen een a mengen Aen net um Niveau vum Staat ka léisen, well vun ëffentlecher Säit kënnt just déi bekannten Drëps op de waarme Steen. Wou wëll de Staat a Saachen Neibau dann all déi Aarbechter, Viraarbechter, Architekten, Baggeren, Kranen an esou weider hierhuelen? Vun den Terrainen net ze schwätzen.

Egal. En Dënschdeg parléiert de Staatsminister. Et gëtt sech Konkretes erwaart. Zejoert huet hie geliwwert. A wat kënnt en Dënschdeg?

Et geet net duer, sech op d'Schëller ze klappen, fir ze soen, wat een alles gemaach huet oder firwat ee verschidde Saachen net gemaach krut.

D'Land brauch Perspektiven, Deel vum Motto ass "eist Zil" an do si mer emol gespaant. Wat ass iwwerhaapt eist gemeinsaamt Zil?

Dono geet et Richtung 2023, Superwaljoer. Wann dann nach d'LSAP, nodeem den Dan Kersch an Deels och de Romain Schneider feelen, d'Paulette Lenert am Zentrum opsetzt, da gëtt et interessant. Do gëtt deem een deem Anere säin Däiwel aus Angscht, dass de Konkurrent aus der eegener Regierung méi perséinlech Stëmme kritt. An dann ass eis Regierung quasi geläämt. Op d'mannst huet d'LSAP Chance, méi Jonke Plaz ze maachen. D'CSV hat et fäerdegbruecht, als Ersatz fir de Marco Schank ee Jugendlechen vu geschwënn 56 Joer noréckelen ze loossen. Mä dat ass nach alles Zukunftsmusek. E Mëttwoch ass dann an der Chamber den nächsten Highlight. Dann ass den Depot vum Budgetsprojet. Vill Leit hunn an der Lescht d'Zänn zesumme gebass. Et muss iergendwann eppes aneschter kommen wéi just eng Indextranche. Dat wär dach ee Wee Richtung eist Zil, wa mer dann eent hunn.