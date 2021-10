D'Impfung ass d'Léisung, de Schlëssel fir eng Welt ouni Virus. Dass d'Regierung dovun iwwerzeegt ass, wësse mir scho laang.

Ma wéi si d'Leit wëll dozou kréien, sech och wierklech impfen ze loossen, ass net kloer. Eis Regierung hätt awer an Tëscht scho längst e Plang mussen hunn, wéi een d'Leit fir eng Covid-Impfung motivéiert, fënnt d'Maxime Gillen a sengem Commentaire. Déi eng si bis ewell einfach nach net dozou komm, fäerten och vläicht e puer Deeg am Job dowéinst auszefalen. Anerer hunn Angscht viru méiglechen Niewewierkungen. Nach anerer si fest dovun iwwerzeegt, dass d'Impfung geféierlech fir si ass oder sinn einfach e bësse rabbelkäppeg.

Ma ofgesi vun den déif iwwerzeegten Impf-Skeptiker, kéint een de Gros vun de Leit sécherlech op déi eng oder aner Manéier awer nach dozou motivéieren sech duerch eng Impfung géint de Covid-19 ze schützen. Aner Länner hunn et jo schliisslech och hikritt. Eleng an Europa hu mir jo eng Rei Impf-Champione, wéi Portugal oder Dänemark. Wat hunn déi da besser gemaach ewéi mir?

Dass een um Ufank vun enger Kris net all d'Äntwerten huet, ass normal. Ma an Tëscht hu mir zanter Méint esou vill Impfstoff, dass mir eis esouguer kënnen eraussichen wéi een dass mir wëlle gesprëtzt kréien. An awer stagnéiert d'Impfcampagne hei am Land a mir fale mat eiser Imfquot ënnert déi europäesch Moyenne.

Aner Länner haten zum Beispill kloer Ziler formuléiert. Bei enger gewësser Impfquot, ginn d'Restriktiounen opgehuewen. Hei am Land fuerderen d'Gewerkschaften zanter Méint, dass ee méi op d'Leit zougeet, si op Aenhéicht begéint a besser informéiert. Et kéint ee jo eng Informatiounscampagne lancéieren mat Ekippen, déi op den Terrain ginn an zum Beispill an Akafszentren d'Clienten uschwätzen, hinne Ried an Äntwert stinn an op hir eventuell Bedenken aginn?

Ma dat Bescht, wat eis Regierung opweises huet, ass en Impfbus, deen duerch d'Land tingelt a Ministeren, déi ëffentlech erklären, dass si absolut net verstinn, firwat Leit sech net wëllen impfe loossen. Ah jo, an eng grouss ugeluechten Informatiounscampagne... déi am November lassgeet. De kompletten Impfschutz hätten d'Leit da pénktlech fir d'Fréijoer, wann d'Grippesaison eriwwer ass.

Firwat sech net bei den europäesche Kolleegen inspiréieren? Firwat esou laang mat effikassen Informatiounscampagnen waarden? Firwat, wann ee wierklech iwwerzeegt vun där Léisung ass, net och alles dofir maachen? Den Engagement wierkt hallefhäerzeg an d'Attitüd e bësse vun uewen erof. Sech hannert e Riednerpult stellen an de Leit erklären, dass ee se net versteet, geet am Wanter 2021 einfach net méi duer.