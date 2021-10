Leit, déi sech wäiss undinn, fir bei engem Cortège mat ze trëppelen, dee vun den Organisateuren ‚Marche Blanche‘ genannt gëtt.

Déi eng si prinzipiell géint Impfungen, anerer net, mä si stelle sech Froen. Géint dat neit Covid-Gesetz si si all. Grad ewéi d‘Gewerkschaften, wat awer net heescht, dass déi sech dëser Beweegung uschléissen. An den heftegen Diskussiounen iwwer dat neit Covid-Gesetz, gëtt dem Pierre Jans no net genuch differenzéiert.

Marche Blanche/Commentaire vum Pierre Jans

Et verlaangt e bëssen Denkleeschtung, mä et ass wichteg: d‘Gewerkschaften OGBL, LCGB an CGFP wiere sech géint dat neit Covid-Gesetz, well se Abuse vu Patronatssäit fäerten, wann de Covid-Check op der Aarbechtsplaz Realitéit gëtt. An hirem Horrorzeenario verléiert een net-geimpften an net-geheelten Salarié respektiv Beamten seng Plaz, well e sech den Covid-Test aus der eegener Täsch net leeschte kann an also theoretesch net méi schaffe goen dierf. Wär dat Refus de Travail?

Et ass jo effektiv net esou kloer. Hei mécht d‘Regierung sech et einfach: ënnert dem Deckmantel vun der Flexibilitéit fir de ganz verschiddenen Situatiounen an de Betriber gerecht ze ginn, kréien déi op de Chefposten déi ganz Responsabilitéit.

D‘Gewerkschaften zweiwelen net un der Wierksamkeet vum Vaccin, och fir si ass d‘Impfung de Wee aus der Pandemie. Mee: dass Drock op hir Memberen gemaach gëtt, ganz egal wéi déi Memberen denken, ass fir si en No-Go. Gewerkschaften geet et ëm Prinzippien a fäerdeg.

Och d‘Oppositioun an der Chamber heescht dat neit Gesetz net gutt. Mee ausser déi vun der ADR, goufen och d‘Deputéiert vun déi Lénk, de Piraten an der CSV e Méinden de Moien vun de rosenen Mënschen a Wäiss ausgepaff.

Waren et leschte Freiden 3.000 oder 4.000 Persounen, déi um Protestcortège deelgeholl hunn? U sech egal. De Punkt ass: et waren der vill an et ass keen homogene Grupp. Vun ideologeschen Impfgéigner, Persounen, déi sech deels mat Recht Suergen maachen, bis geimpften Leit, déi sech vläicht e bëssen naiv de Weltfridden erbäiwënschen – ass alles dobäi.

Eis Politiker dierfe si net all an een Dëppe geheien a si musse jiddereen Eescht huelen. Déi eng well se vläicht kapabel sinn, e geféierleche Momentum ze kreéieren.

Déi aner muss een Eescht huelen mat hiren reelle Suergen an Ängschten, well déi riskéieren, un déi éischt genannt verluer ze goen. Hoffentlech waren der vill sech net bewosst, mat wiem se alles Hand an Hand hire Freidegowend verbruecht haten. An och wann hir Intentioun eng gutt ass, well se sech géint d‘Splécke vun der Gesellschaft engagéieren, sëtze se mat Gruppéierungen an engem Boot, déi eiser dach friddlecher Demokratie schueden. A se applaudéieren engem Dokter, deen no engem Urteel ruckelzeg Vergläicher mat den Nürnberger Prozesser zum Beschte ginn huet a sech elo op den Trapen vun der Chamber feieren léisst wéi en Held.

Wann ee sech als kritesche Geescht gesäit, da kann een och d‘Leit rieds a lénks vu sech a Fro stellen.

Et ass vläicht gutt, déi Nuancen ze kennen, wann ee sech aus anere Grënn wéi deene vun der Moud, e wäisse Pullover undeet.

Op der anerer Säit muss ee sech froen, ob Drock maachen déi effikassten Manéier ass, fir Leit op seng Säit ze kréien. Et gi Leit, déi hu vill Anticorpsen, hir Krankheet ass awer schonn ze laang hir, fir e gëltege Pass ze hunn. Hei kann ee mat e bëssen méi Flexibilitéit vill Zoustëmmung gewannen.

Géint d‘Impfung sinn oder nach net dovun iwwerzeegt, ass zweeërlee.

D‘Institutioune vun der Demokratie a Fro stellen oder op e puer Punkten géint en duerchaus ëmstriddent Gesetz, ass zweeërlee.

Der Regierung diktatoresch Ambitiounen ënnerstellen, oder net d‘accord sinn mat hiren Decisiounen, ass ganz sécher och zweeërlee.