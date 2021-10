"Kee Revirement, eng Dimensioun, déi bäikomm a vrun allem: et gëtt kee Sträit an der Partei". Dat sinn also d'Äntwerte vun der CSV op Froen, wéi et dann dozou komm ass, datt d'Partei elo awer hannert engem Referendum steet, wann deen da via eng Petitioun gefuerdert gëtt. E penibelt Spill gëtt hei ausgedroen, fënnt de Roy Grotz a sengem Tëscheruff.

CSV - Tëscheruff vum Roy Grotz

Dobäi war et genee dës Partei, déi emol mam héijen Usproch ugetruede war, datt d'Politik kee Spill wier.

Abee - déi Zäite sinn definitiv eriwwer - an e Jean-Claude Juncker gouf warscheinlech och net zur Rot gezunn, éier sech de President Wiseler ganz selbstverständlech e Mëttwoch hannert de Chamber-Mikro gestallt huet a sot, datt d'CSV duerchaus eventuell awer fir e Referendum wier - deen drëtte Revirement vun der Partei an deem "anscheinend" sou eminent wichtegen Dossier vun der Reform vum Lëtzebuerger Grondgesetz, dat muss hierhalen, fir bëlleg a liicht previsibel Parteipolitik.

Kloer ass, datt d'CSV der ADR d'Feld net wëll iwwerloossen a gemierkt huet, wéi Marche-blanchen an aner Anti-Restriktiounscampagne bei de Leit aschloen - an op dat Boot wëll d'Partei lo eropsprangen - zwar komplett ouni Plang a Kompass an ouni wäitsiichteg Kapitänen hannert dem Rudder, mä mam Courage vun Engem, deen um Erdrénken ass, an lo no dem Rettungsrank gräift, deen den Auteur vun enger Petitioun gezammert huet.

Kloer kann et gutt sinn, datt 25.000 Stëmme fir d'Petitioun beieneekommen - an da wëll d'CSV, nieft dem ADR, mä och de Piraten an Déi Lénk do stoen als déi demokratesch Parteien, déi jo sou gutt op d'Leit lauschteren an eng Volleks-Ofstëmmung matdroen - ouni Nout, mä mat enger eemoleger Portioun Populismus.

Ustëppler vun der ganzer Demarche ass de Michel Wolter, zesumme mam Minetter Copain Marc Spautz an dem Ali Kaes - d'Crème de la Crème vun der Partei mat gréisstem Wëssen, wéi een d'CSV ze féieren huet. Wéi et heescht, hätt de Käerjenger Député-Maire verbatim gesot, datt d'Verfassungsreform fir hien eng Gewëssensfro wier, wou hie sech net draschwätze léisst. Gär kéint hien och aus der Partei erausgehäit ginn - abee jo.

Nodeems et ewell an der Fraktiounssëtzung en Dënschdeg héich hiergaange war an de Co-Rapporter Léo Gloden scho bal d'Handduch geworf huet, huet missten ënner der Pressioun vun den dräi Pseudo-Revoluzzeren owes am Nationalcomité déi nei Demarche in extremis ofgeseent ginn.

Vill hunn d'Fauscht an der Täsch gemaach an dierften de Facebook-Post vum Frank Engel am Kapp gehat hunn - mä deen ass jo lo viru Geriicht grad - stëmmt, zesumme mat aneren, nach aktiven Parteimemberen - en zweeten Accident de parcours also dës Woch fir d'CSV.

Eppes weist dës nei Pirouette beandrockend: D'CSV ass definitiv eng buedemstänneg Vollekspartei mat genee esou vill Sträit, wéi an enger banaler Familljen, genee sou ville Jalousien a genee sou ville Leit, déi hiren enormen Ego virun Alles stellen.

Datt sech mat sou enger aarmséileger Attitüd no bausse lächerlech gemaach gëtt, ass egal, et ass fir de Volleksfolklor gesuergt - effektiv ass fir d'CSV-Politik kee Spill, mä en eenzege groussen Theater, wou aktuell leider nëmme véiert-klassesch ënnerierdesch Dramaen opgefouert ginn.