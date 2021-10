Déi Fro stellt sech d'Dany Rasqué a sengem Commentaire, deen sech mat der CSV befaasst.

Hat d'CSV keng aner Problemer? Gouf et Näischt, wou se hier Energie besser hätt kënnen dran investéieren? Vläicht eppes, dat se net sou vill kascht hätt, wéi de Kampf géint sech selwer? Op d'mannst deen ass se awer am Gaang ze gewannen.

E Commentaire vum Dany Rasqué

Et kann een nämlech dovunner ausgoen, datt den CSV-Frëndeskrees-Prozess, wéi e genannt gouf, d'Partei sécher net stäerkt. Am Contraire. Memberen, Wielerstëmmen an e Vertrauensverloscht an d'Politik, dat ass de Präis deen dës ëffentlech Muechtspillereien an Intrigen um Enn kaschten.

Ech well just un déi lescht zwou Sonndesfroen erënneren, déi hunn all Kéiers e Minus vu 4 Sëtz fir déi chrëschtlech Sozial prophezeit, dat heescht, all ze vill Sputt no ënne gëtt et eigentlech net méi, ausser et huet een sech an Tëschenzäit esou un d'Roll an der Oppositioun gewinnt, datt een do guer net méi eraus wëll. An deem Fall ass den aktuellen Autodestruktiounkurs natierlech de séchere Wee.

De Fall gesat, et wollt ee weider als seriö politesch Alternativ wouer geholl ginn, muss een den Navigatiounssystem awer eventuell eng Kéier nei programméieren, well wann de Wieler bis d'Gefill net méi lass gëtt, datt d'CSV hier Energie fir den interne Krich brauch, da riskéiert en se mat der eigentlecher politescher Aarbecht ze verschounen.

Ausser dee Krich wier mam Depart vum Fränk Engel am Mäerz mat engem Coup op en Enn gaangen, mä dat wier e bëssen ze vill einfach. No Spautz an Engel muss een och elo emol dem Claude Wiseler eng Chance ginn. Vläicht huet hie méi Succès mam Renouveau, dee spéitstens zënter 2014 versprach gëtt.

Op d'mannst weess de Claude Wiseler elo wéi et geet, respektiv wéi et net geet. Wéi séier een d'Messer am Réck stiechen huet, wann ee sech mat deene Falschen uleet. "Feind, Doudfeind, Parteifrënd". En Zitat, vum Franz Josef Strauss, dat och hie kennt.

Elo nom Prozess gi bei der CSV d'Grompereschuelen an d'Zeitung vu gëschter gewéckelt an et freet ee sech iwwert dat wat haut dra steet a virun allem, datt dat en anere betrëfft. Offiziell seet d'Fraktiounspresidentin Martine Hansen zwar et wéilt een net aus der Hëft schéissen, op Twitter schreift den Ex-Parteipresident Michel Wolter dann awer vun engem Xavier von Guttenberg - Saumur ...