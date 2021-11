D’Covid-Zuele ginn erëm an d’Luucht an de Wanter steet lo mol eréischt un. De François Aulner hofft, datt dëse Wanter sanitär gesi besser iwwert d’Bün geet. Allerdéngs mengt hien och, datt, wa jiddereen nach emol e klengen Effort muss maachen, da gëllt dat fir jiddereen. Och fir déi, déi alles hannerfroen ausser déi eegen Theorien, a fir déi, déi d’Decisiounen huelen.

Déi lescht Ëmfro geet op de Juni zeréck an deemools waren zwee Drëttel vun de Befroten der Meenung, datt d’Mesurë géint de Covid richteg wieren. Et kann een dovunner ausgoen, datt no der ëmstriddener Erweiderung vum CovidCheck – als Drockmëttel op déi Leit, déi net geimpft sinn – den Zousproch vun de Leit wuel kéint ofgeholl hunn. D’Kritik, datt d’Regierung d’Responsabilitéit op d’Betriber an d’Salariéen ofgewälzt huet, ass legitim. Et kann een awer och nach ëmmer dovunner ausgoen, datt déi meescht Leit, déi och geimpft sinn, bereet sinn, solidaresch ze sinn an d’Kollektivitéit virun d’individuell Fräiheet ze stellen.

Commentaire vum François Aulner

"Fräiheet" – dat muss een awer och nach emol soen – mir liewen net an enger Diktatur wéi Nordkorea. Dee Verglach ze zéien, ass eng Verharmlosung vun den eigentlechen Diktaturen an den Affer vun Diktature géigeniwwer e Schlag an d’Gesiicht.

Mä jo, d’Mesurë géint de Covid splécken d’Gesellschaft. De Géigner vun de Covidmesuren a vun der Impfung géigeniwwer stinn déi, déi d’Gedold verléieren. Déi si scho laang verstanen hunn, datt d’Prioritéit déi ass, déi Vulnerabel ze protegéieren an alles ze maachen, fir datt d’Spideeler esou normal ewéi méiglech kënne funktionéieren. Mä ënnert deene Leit sinn der och, déi et schlecht fannen, datt Matbierger, déi zwar vläicht méi egoistesch sinn oder sech einfach Suerge maachen, an den Eck gedréckt ginn.

Kann ee vun Impfgéigner verlaangen, méi solidaresch ze denken, sou muss d’Allgemengheet, de Staat, sengersäits hinnen awer och entgéintkommen. Vläicht andeems och geimpfte Leit weider getest ginn?

Donieft mussen d’Autoritéiten nach méi Efforte maachen, fir op d’Froe vun de Leit ze äntweren a mat Argumenter z’iwwerzeegen. Wou bleiwen déi offiziell Äntwerten op Froen, déi net all mat den Hoer erbäigezu sinn, mä novollzéibar sinn? Wéi kommen d’Autoritéiten un déi Leit erun, déi déi klassesch Medien antëscht ignoréieren? Erreechen d’Messagen och all d’Communautéiten hei am Land ?

An dat ass net alles. Kruzial ass et och, der Populatioun, esou wäit et méiglech ass, ze soen, wou d’Rees higeet. D’Regierung muss garantéieren, datt wa Kanner vu 6 Joer u wäerte kënne geimpft ginn, datt dat op fräiwëlleger Basis geschitt. D’Leit musse lo gesot kréien, wéi eng Optiounen um Dësch leien, wat de CovidCheck ugeet: gëtt d’Verlängerung vum Certificat ofhängeg vun enger drëtter Impfung gemaach oder net? Wéi laang bleift de CovidCheck eigentlech a Kraaft? Bis an d’Fréijoer? An de Summer?

Ouni Éierlechkeet verléiert ee Leit. Mat Éierlechkeet gewënnt een der. Déi, déi u komplett verréckten Theorië gleewen, gewënnt ee wuel ni. Vun hinne kann ee just erwaarden, datt wa se esou kritesch sinn, se hir eege Konspiratiounstheorië mat der selwechter Energie hannerfroen, wéi se dat mam wëssenschaftleche Konsens maachen.